Ein Korb voller Symbolik

Von: Hanna von Prittwitz

Idylle im österlichen Garten: Kreisbäuerin Anita Painhofer mit ihrem sorgsam gefüllten Osterkorb. © Michael Schönwälder

Mit dem Osterfest endet die Passions- und Fastenzeit. Zu den christlichen Bräuchen zählt der Osterkorb, der am Ostersonntag auf den Tisch kommt. Eine Tradition, die auch Kreisbäuerin Anita Painhofer pflegt.

Geisenbrunn – Kreisbäuerin Anita Painhofer ist mit Traditionen und Bräuchen groß geworden – und sie lebt sie und gibt sie in ihrer Familie weiter. Keine Frage, dass da zu Ostern auch ein herrlicher Osterkorb auf den Tisch kommt. Für den Starnberger Merkur hat sie ihn gefüllt und erklärt, was es mit dem Korb auf sich hat.

„Das Osterfest ist für uns in der katholischen Kirche das höchste Fest. Es ist höher angesiedelt als Weihnachten“, erklärt Painhofer. Ihr Zuhause in Geisenbrunn ist in diesen Tagen österlich geschmückt, überall leuchten frische Blumen und liebevoll ausgesuchte Osterdekoration. Längst hat sie die Eier in Farbbädern gefärbt und eine große Osterkerze mit ihren beiden Enkeln, zwei und vier Jahre alt, verziert. „Es geht bei dem Osterkorb um die Wertschätzung der Lebensmittel. Aber zugleich hat sein Inhalt auch eine Bedeutung für das Osterfest“, erklärt Painhofer.

Im Mittelpunkt steht natürlich das Osterlämmchen. Es symbolisiert die Erlösung. Dazu kommen ein geräucherter Schinken, ein gutes Bauernbrot und die in allen Farben gefärbten Eier. Dabei hat jede Farbe eine Bedeutung: Rot steht für den Opfertod, gelb für die Erleuchtung, weiße Eier symbolisieren die Reinheit, grüne die Unschuld und orangene die Kraft. „Die Eier stehen für den Neubeginn und die Liebe, der alles entspringt“, sagt Painhofer. Und das Brot? „Es ist ein Zeichen von Stärke und steht für das gemeinsame Mahl.“ Nun legt Painhofer noch einen aus Hefe gebackenen Osterfladen hinzu – und natürlich die Osterkerze und ein paar Osterhasen aus Schokolade. Vor vielen Jahren hat sie ein kleines rotes Fähnchen gestickt. Das holt sie jedes Jahr zu Ostern hervor und steckt es zu den Köstlichkeiten in den Korb.

Ein Fässchen Salz darf im Osterkorb ebenfalls nicht fehlen. Es symbolisiert die Würze, den Geschmack des Lebens. Beim Ostergottesdienst am Sonntag, den die Familie Painhofer gemeinsam besucht, werden die Ostergaben gesegnet. Früher war es danach üblich, das Salz über das Tierfutter zu geben, „damit die Tiere gesund bleiben“. Die Schalen der Eier wurden mit der Asche aus dem Osterfeuer vermischt und über dem Feld verstreut, „auf dass die Ernte gut werde“, erklärt Painhofer. Generell achte sie darauf, dass nichts aus dem Korb weggeworfen werde. In manchen Bauernfamilien finde sich auch Meerrettich im Korb, so die Kreisbäuerin. „Er ist ein Sinnbild für Bitterkeit, für die Überwindung des Leidens Christi.“ In ihrem Korb verzichtet sie auf den Rettich, „weil den in unserer Familie niemand so gerne mag“.

Die Körbe könnten heutzutage also auch sehr individuell gestaltet werden, sagt Painhofer. Denn in ihnen finden auch Lebensmittel oder Dinge Platz, auf die in der Fastenzeit vielleicht verzichtet wurde. „Die Fastenzeit ist heute noch eine Zeit des Verzichts für viele. Wenn man das durchgehalten hat, freut man sich doch umso mehr über die Köstlichkeiten im Korb.“ Daher schaue sie auch immer gerne in die anderen Osterkörbe, die zur Segnung in der Kirche am Altar stehen. Da sei oftmals auch eine Flasche Wein zu sehen oder Bier und Süßigkeiten. „Immer das, was sich die Menschen vielleicht verkniffen haben“, sagt sie und lacht.

Am Ostersonntag steht der Korb nach dem Gottesdienst auf dem festlich gedeckten Tisch der Familie Painhofer. Nach den kargen Ostertagen, an denen es kein Fleisch, an Gründonnerstag Spinat und an Karfreitag Fisch gegeben hat, dürfen es endlich der Schinken und die anderen Köstlichkeiten sein. „Darauf freuen wir uns alle sehr.“