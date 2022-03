Ein Leben für Ballett und Musik

Sie brachte das Ballett nach Gilching: Hannelore Husemann-Sieber im Kreise von drei Schülerinnen. © Andrea Jaksch

Der Ballettunterricht für Kinder und Jugendliche gehört in Gilching seit nunmehr 42 Jahren zum festen kulturellen Bestandteil. Initiatorin war seinerzeit Hannelore Husemann-Sieber. Mit 81 Jahren geht die Balletteuse nun in den Ruhestand.

Gilching – „Große Nachfrage für neues Unterrichtsfach“, titelte damals der Starnberger Merkur. Gemeint war die Ballettklasse der Musikschule Gilching, die am 1. April 1976 eröffnet wurde. Es war Hannelore Husemann-Sieber, ehemalige Tänzerin an der Bayerischen Staatsoper, die mit 88 Schülerinnen und Schülern den Unterricht im Pfarrsaal von St. Sebastian aufnahm und seither Hunderten Menschen graziöse Schrittkompositionen, aber auch korrektes Benehmen beibrachte.

„Ich war alleinerziehende Mutter von drei Kindern und musste irgendwie Geld verdienen“, erzählt Husemann-Sieber. Einen Saal anzumieten, konnte sie sich nicht leisten. Deshalb klopfte sie bei der Musikschule Gilching an und fragte nach, ob dort Bedarf bestünde. Gründer und Leiter der Musikschule war seinerzeit Rudi Schicht (1920 - 2012), dem das Thema Ballett ganz und gar nicht geheuer war. „Wie wäre es denn mit Turnunterricht. Das könnten wir brauchen?“, soll er der passionierten Tänzerin deshalb vorgeschlagen haben. Das aber lehnte Husemann-Sieber strikt ab und bekam ihre Chance.

Zunächst lehrte sie nach der Methode von Professor Michel de Lutry, bei dem sie auch Ballett-Pädagogik an der Musikhochschule München studiert hatte. Sie bildete sich aber auch stets weiter und wandte im Laufe der Zeit weitere Tanz-Methoden an. Zuletzt zählte ihre Ballett-Abteilung rund 250 Schülerinnen und Schüler. Mit ihren hochkarätigen Choreografien – unter anderem „Peter und der Wolf“, „Cinderella“ oder die „West Side Story“ – heimste Husemann-Sieber regional wie überregional zahlreiche Auszeichnungen ein. In ihrem Heimatort wurde ihr 2016 für ihr Engagement die Gilchinger Verdienstmedaille verliehen.

Neben dem Ballett widmete sich die gebürtige Planeggerin außerdem ihrer zweiten Leidenschaft, dem Orgelspiel. „Ich hatte 38 Jahre lang die Orgel in der Waldkirche in Planegg gespielt. Ich konnte den damaligen Pfarrer Friedrich Märkel sogar davon überzeugen, in der Waldkirche mit einem achteckigen Innenraum den Totentanz aufzuführen.“

Ihr zur Seite steht seit 1992 privat wie musikalisch ihr zweiter Ehemann Gernot Sieber (82). Ein erfolgreicher Pianist mit absolutem Gehör, der sich den Schönberg-Variationen verschrieben hat. Die Geschichte ihres Kennenlernens ist typisch für das Ehepaar. „Ich hatte seine Tochter Julia bei mir im Ballettunterricht. Als ich erfuhr, dass der Vater ein Konzert gibt, ging ich natürlich hin“, erzählt Husemann-Sieber. Keine leichte Kost und ein Hörgenuss nur für echte Fans war diese Zwölfton-Musik. Die Balletteuse jedoch war begeistert und schlug Sieber vor, dessen musikalische Einfälle in eine Choreografie für ihre Schülerinnen und Schüler umzuwandeln. Und da soll dann Amor seine Pfeile abgeschossen haben.

Hört man den beiden beim Erzählen zu, stehen über allem die Musik, das gute Gespräch, ihre Liebe zu ihren Berufen und eine gehörige Portion Humor. Dass der Abschied aus der Musikschule für Husemann-Sieber keineswegs ein kulturelles Aus bedeutet, macht sie deutlich. Im großräumigen Wohnzimmer mit Flügel werde es nach der Corona-Pandemie unter Mitwirkung von Ehemann Gernot wieder Hauskonzerte geben, verspricht sie. Im Übrigen betreue sie noch einzelne Ballettschülerinnen bis zum Sommer. Nicht zu vergessen ist ihr Einsatz beim Kunstforum Gilching. Dort engagiert sie sich seit 2001 innerhalb der Vorstandschaft. „Gerade sind wir dabei, ein Programm für die nächste Kulturwoche im Herbst vorzubereiten“, sagt Husemann-Sieber.

Gibt es noch ein Projekt, das sie gerne umsetzen möchte? „Ja, wir haben ja im Gymnasium hervorragende Balletträume. Deshalb schwebt mir eine Akademie vor. Der Ballett-Unterricht sollte in den Stundenplan integriert und die Noten sollten beim Abitur berücksichtigt werden. Ob ich das aber noch schaffen werde, das weiß ich nicht.“

Uli Singer