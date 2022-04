Eine himmlische Gaudi: Gilchinger Theatergruppe dreimal ausverkauft

Erntete für ihre Gaudi auf der Bühne viel Applaus: die Theatergruppe des Männerchors Gilching mit (v.l.) Uschi Schäffer, Franz Grimmel, Monika Lange, Herbert Schäufler, Birgitt Högner, Mandi Högner, Karin Sedlmeier und Peter Reiter. © Andrea Jaksch

Die Gilchinger Theatergruppe des Männerchors begeistert das Publikum mit zwei Sketchen - und einem Spielleiter, der sich seit Jahrzehnten bewährt.

Gilching – Unter dem Motto „Gsunga, gspuit und glacht“ hatte die Theatergruppe des Männerchors Gilching am Wochenende zu fetziger Musik und heiteren Sketchen eingeladen. „Drei Mal waren wir ausverkauft“, freute sich Spielleiter Otto Wildmoser. Der 79-Jährige ist ein Unikum und hielt viele Jahre lang nicht nur den Männerchor als Vorsitzender am Laufen, sondern bewährt sich auch seit Jahrzehnten als Spielleiter. „Jetzt stehe ich seit 47 Jahren hier heroben. Ich weiß aber nicht mehr, welches Stück wir damals spielten, sondern kann mich nur noch an den ersten Witz erinnern, den ich erzählt habe.“

Zum Gaudium des Publikums gab ihn Wildmoser zum Besten, was gleich der Startschuss für einen unterhaltsamen Abend war. Den Auftakt machten Gitte und Albert Seidl, die einen Sketch aus der Feder des Komiker-Duos Hanns Meilhamer/Claudia Schlenger präsentierten. Um die Wiedergeburt ging es. Landete doch „Herr Wimmer“ (Albert Seidl) nach einem Autounfall im Himmel, um von der eifrigen Himmelssekretärin (Gitte Seidl) als Wiedergeburt neuen Eltern zugewiesen zu werden. Die erste Auswahl, ein reiches Ehepaar, wäre ihm schon Recht gewesen, erhoffte er sich doch dort das lang gewünschte Tretauto. Doch wie es meist auf Erden so zugeht, im Himmel ist es nicht viel anders. Ein Notfall wurde gemeldet. Wimmers Seele wurde zum Leidwesen des Verstorbenen wegen einer bereits eingeleiteten Frühgeburt zu einer Familie in die Wüste Sahel geschickt.

In Sketch zwei aus der Feder von Michl Lang mit dem Titel „Das Taufessen“ ging es um einen Neugeborenen, auch wenn „Sepperls“ Seelenübertragung hier keine Rolle spielte. Dafür der Zwist zwischen der Bäuerin (Uschi Schäffer) und ihrem Schwiegersohn Michl (Herbert Schäufler), die sich über die Hofübergabe nicht einigen konnten. Im Zuge eines heftigen Streites setzte ihn die Bäuerin schließlich vor die Türe, weshalb Michl auf Rache schwor. Gelegen kam ihm, dass die Bäuerin die Gäste anlässlich der Taufe von Sepperl zum Essen eingeladen hatte. Und weil es als Hauptgericht eine Schwammerlsuppe gab, schmiedete Michl mit Hilfe der etwas tollpatschigen Hausgehilfin Zenzi (Monika Lange auf den Leib geschrieben) ein Komplott.

Viele Komplimente und viel Applaus gab es für die Theatergruppe und für die musikalischen Einsätze der kurzfristig zusammengewürfelten Musiker, darunter „Goofy“ Essmann“ von den ehemaligen Hotdogs, sowie für die Mitglieder des Männerchors. Eine Wiederholung des bunten Abends ist vorerst nicht geplant.

Uli Singer