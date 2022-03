Eine Schatzkiste der Ortsgeschichte

Teilen

Geburtstagsgäste zum fünfjährigen Bestehen eines wunderschönen Museums (v.l.): Manfred Gehrke, Meike Harms, Reinhard Frank, Annette Reindel, Manfred Walter, Dr. Sabine Mayer, Siegfried Reindel und Lia Fischer. © andrea Jaksch

Das Museum „Schichtwerke – Zeitreisen im Wersonhaus“ in Gilching hat am Wochenende sein fünfjähriges Bestehen gefeiert.

Gilching – Von einem „wunderschönen Museum“ schwärmte Gilchings Bürgermeister Manfred Walter am Samstag anlässlich des fünften Geburtstages des Museums „Schichtwerke – Zeitreisen im Wersonhaus“. Derweil begeisterte Bühnenpoetin Heike Harms mit ihrem „Spaziergang über den Jahrmarkt der Zeiten“. Rund 30 Gäste versammelten sich am Samstagabend im Garten des Wersonhauses bei zunehmend abkühlenden Außentemperaturen.

Die Eröffnung übernahm Meike Harms, Bayerische Meisterin im Poetry-Slam. Sie erntete anhaltenden Applaus für ihren humorvollen Streifzug zwischen fiktiven Trödelbuden mit Abstechern im Museum Schichtwerk. „Hier können sie nichts kaufen, aber eindrucksvoll erleben, wie sich Gilching in seiner 4000-jährigen Geschichte entwickelt hat“, schaffte sie einen gelungenen Übergang zum eigentlichen Anlass des Festes. Die Laudatio hielt Manfred Walter. In seinem Rückblick ging er auf das Jahr 2015 ein, das entscheidend für die Gründung des Museums gewesen sei.

Bis dahin hatte die unter Rudi Schicht 2003 gegründete Gesellschaft für Archäologie und Ortsgeschichte viel Vorarbeit geleistet. Unter anderem wurden die Radwanderwege „Via Zeitreise“ eröffnet, fanden Ausgrabungen und Feldbegehungen statt und wurden etliche Feste gefeiert. Im Fokus aber stand stets ein eigenes Museum, auch als Heimat für drei gut erhaltene Skelette, die sich als Kiltis in der Welt der Archäologen einen Namen machten. „Ja, und dann wurden die Räume im Wersonhaus frei“, sagte Walter. Die Museumsbefürworter unter Vereinsvorsitzender Annette Reindel hatten jedoch Konkurrenz in der Musikschule, die sich ebenfalls um den Einzug bewarb. Walter: „Im Gemeinderat fand eine lange Diskussion statt. Letztendlich ging der Zuschlag mit einer Stimme an den archäologischen Verein. Wäre es anders gelaufen, würden heute Geigen in den Räumen erklingen.“ Für Walter eine positive Entwicklung für Gilching, habe sich das Museum doch zu einem Besuchermagneten entwickelt.

Viel Lob gab es seitens Dr. Sabine Mayer vom Landesamt für Denkmalschutz. Nicht nur Annette Reindel als Museumsleiterin, sondern auch die vielen Ehrenamtlichen leisteten „tolle Arbeit“ und trügen maßgeblich zum Erfolg bei, betonte sie. Reindel schloss die Rednerliste mit Hinweisen auf aktuelle Aktionen, unter anderem den neuen „Youtube-Kanal“, sowie auf „10 Jahre Zeitreise-Journal“. Das Heft ist für drei Euro im Museum erhältlich. Näheres unter www.zeitreise-gilching.de.

Uli Singer