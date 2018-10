Eine Straße ohne Übergang

Die Gemeinde Gilching sorgt sich um die Sicherheit für Fußgänger an der Zufahrt für den Sonderflughafen Oberpfaffenhofen.

Gilching – Die Verlängerung der Dornierstraße zwischen der Staatsstraße 2068 und Flughafengelände Oberpfaffenhofen ist seit 2004 planfestgestellt, also von behördlicher Seite als zulässig anerkannt. Nun wird sie gebaut. Bauherr sind die neuen Eigentümer des Sonderflughafens. Ein sicherer Übergang für Fußgänger jedoch ist derzeit nicht im Gespräch.

Niemand jedoch kümmerte sich um die seit vielen Jahren rechtlich festgestellte Straße, die schon bald als Zufahrt aufs Flughafengelände genutzt wird.

Im Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern heißt es: „Die Verkehrserschließung Ost ist spätestens dann zu realisieren, wenn die Gesamtzahl der Arbeitsplätze auf dem Flughafengelände 6000 oder mehr beträgt. Sofern die Westumfahrung Weßling bereits hergestellt worden sein sollte, erhöht sich die genannte Zahl auf 7500.“ Seit etwa zwei Wochen wird die Verlängerung der Dornierstraße nun gebaut. In der jüngsten Gemeinderatssitzung mahnte Paul Vogl (CSU) an, was seit Baubeginn Spaziergängern und Hundebesitzern Sorgen bereitet: Der Bau der Trasse kommt zwar in rasantem Tempo voran, es ist aber ungeklärt, wie sie künftig überquert werden soll. Zumal die neue Zufahrt Ost, die den Verkehr auf der Staatsstraße 2068 zwischen Gilching und Weßling reduzieren soll, mit Sicherheit stark frequentiert werden wird. Gilchings Bürgermeister Manfred Walter erklärte, dass die neuen Besitzer des Sonderflughafen Oberpfaffenhofen Bauherr der neuen Straße sind. Es habe auch schon Gespräche wegen einer Querung gegeben, sagte Walter. „Leider wurde damals im Planfeststellungverfahren weder über eine Unter- noch Überführung verhandelt. Wir haben rechtlich keine Möglichkeit, diese nun zu fordern. Es wurden innerhalb des Verfahrens auch keinerlei Einwände angemeldet.“

Der Bürgermeister bedauerte: „Wir müssen jetzt abwarten, bis die Straße fertig ist. Dann können wir eventuell für eine sichere Querung, jedoch auf eigene Kosten, Sorge tragen.“ Möglich wäre demnach ein Kreisverkehr, doch da müsste auch die Regierung von Oberbayern einverstanden sein und möglicherweise den Planfeststellungsbeschluss ändern. „Das einfachste aber wäre eine Ampellösung“, sagte Walter in der Gemeinderatssitzung.

Die Verlängerung der Dornierstraße ist zugleich auch Zufahrt auf das ebenfalls 2004 planfestgestelle, fünf Hektar große Gautinger Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz, angrenzend an den Sonderflughafen. Anfang des Jahrtausends wurden nach dem Ausstieg der Gemeinde Weßling aus dem interkommunalen Verbund „Gewerbegebiet Flughafen Oberpfaffenhofen“ der Gemeinde Gauting fünf Hektar beim Flughafen wie auch Gilching das Gewerbegebiet entlang der Friedrichshafener Straße planungsrechtlich zugeschrieben.

Von Uli Singer