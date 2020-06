Er folgte ihr zum Fahrrad: Exhibitionist belästigt Frau am S-Bahnhof in Gilching

Ein Exhibitionist belästigte am vergangenen Mittwochabend eine Frau am S-Bahnhof Gilching-Argelsried, wie die Polizei gestern mitteilte. Die Beamten suchen mit einer Täterbeschreibung nun nach dem Mann.

Gilching – Die 31-jährige stieg gegen 22.45 Uhr an der Haltestelle Gilching-Argelsried aus der S8. Ein bislang unbekannter Mann, der mit ihr in der gleichen Sitzgruppe der S-Bahn gesessen hatte, folgte ihr zu ihrem Fahrrad. Er blieb laut Polizeibericht etwa drei Meter hinter ihr stehen und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Die Frau radelte daraufhin schleunigst nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Die unmittelbar veranlasste Fahndung in der Umgebung lieb ohne Erfolg.

Die Täterbeschreibung: Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer offen getragenen dunklen Jacke sowie einem hellen T-Shirt. Er hatte eine braune Mund-Nasen-Maske auf, auf der der Buchstabe T im Mundbereich mehrfach in grauer Schrift aufgedruckt war. Zeugen des Vorfalls bittet die Kripo Fürstenfeldbruck um Hinweise unter 0 81 41- 61 20.

