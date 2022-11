Erneut Ärger mit Aufzug an S-Bahn: Feuerwehr muss Menschen befreien

Von: Hanna von Prittwitz

Mutiger Fahrgast: Binnen weniger Tage musste die Feuerwehr zwei Menschen aus dem Fahrstuhl am Gilchinger S-Bahnhof befreien, weil die Türen nicht mehr öffneten. Der Fahrstuhl wurde schnell repariert, bei dem Rollerfahrer funktionierte der Fahrstuhl am Donnerstagmittag jedenfalls wieder einwandfrei. © andrea Jaksch

Erst am Freitag musste die Gilchinger Feuerwehr ausrücken, um einen Menschen aus dem Aufzug am S-Bahnhof in Gilching-Argelsried zu befreien. Am Mittwochabend blieben die Türen wieder geschlossen. Dieses Mal musste die Feuerwehr sie aufbrechen.

Gilching – Früher gab es die sogenannten Montagsautos. Das waren die Neuwagen, denen nachgesagt wurde, an einem Montag vom Band gerollt zu sein und nichts als Ärger zu machen. Möglicherweise handelt es sich bei dem Aufzug am erst vor zwei Jahren barrierefrei ausgebauten S-Bahnhof Gilching-Argelsried um einen Montagsaufzug. Jedenfalls bockt der Fahrstuhl regelmäßig. Am Mittwoch um 18.27 Uhr blieb er erneut stecken, nachdem die Feuerwehr erst am vergangenen Freitag ausgerückt war. Diesmal aber blieb keine Zeit, um die Tür mit irgendwelchen Tricks zu öffnen.

In dem Aufzug befand sich laut dem stellvertretenden Gilchinger Feuerwehrkommandant Michael Klinglmair eine etwa 30 Jahre alte Frau. Der Fahrstuhl war wie immer ganz normal nach unten gefahren. Dort ging aber die Tür nicht auf. „Es ist immer so“, sagt Klinglmair. Die Elektrik versuche, die Türen zu öffnen, aber es funktioniere nicht. Normalerweise gibt es für den Notfall einen Notentriegelungshebel, der von außen betätigt werden kann. „Doch der verklemmt sich immer wieder.“

Zwölf Rettungskräfte probierten am Mittwoch alles Mögliche aus, um den Fahrstuhl zu öffnen. Die gefangene Frau allerdings geriet zusehends in Panik. „Man hat gemerkt, dass es ihr nicht gut geht“, berichtet Klinglmair. „Daraufhin haben wir entschieden, nicht mehr lange herumzutüfteln“. Mit einem hydraulischen Gerät öffneten die Feuerwehrler die Tür, dabei riss die Verriegelung ab. „Es ist nie unser Ziel, etwas zu zerstören, sondern Schäden zu vermeiden. In diesem Fall aber wollten wir keine Zeit mehr verlieren“, erklärt Klinglmair. Die Frau habe sich dann schnell beruhigen lassen.

Ärger mit S-Bahn-Aufzug: Am Donnerstag funktionierte er wieder

Der Aufzug allerdings war vorerst nicht betriebsbereit. „Wir haben ihn abgesperrt und die Deutsche Bahn informiert“, sagt Klinglmair. Er hofft, dass der neuerliche Einsatz an dem Fahrstuhl die Bahn dazu bringt, „sich zu bemühen, ihn richtig zu reparieren“. Zumindest war sie schnell, die Bahn, denn am Donnerstag funktionierte der Aufzug schon wieder. Es ist der einzige DB-Fahrstuhl im Einzugsbereich der Feuerwehr Gilching. Klinglmair weiß von Kameraden aus anderen Orten, die auch so ihren Ärger haben mit DB-Aufzügen, beispielsweise in Stockdorf, wenngleich nicht in dem Ausmaß.

Hanka Schmitt-Luginger, Vorsitzende des Gilchinger Seniorenbeirats, sind die Probleme neu. „Aber ich muss den Aufzug ohnehin nicht nutzen. Viele von uns sind noch fit.“ Sie erinnert sich aber gut daran, dass die Senioren sehr lange auf die Inbetriebnahme des Aufzugs gewartet hätten. Die erste Probefahrt sei dann schiefgegangen: „Wir sind sozusagen selbst stecken geblieben, weil er gar nicht losfahren wollte.“

„Beim Aufzug in Gilching-Argelsried handelt es sich eigentlich um eine sehr zuverlässige Anlage ohne auffallende viele Störungen“, hieß es am Donnerstag seitens der Bahn. „Seit letzter Woche kam es allerdings mehrfach zu Problemen, ursächlich waren Türstörungen. Von einer falschen Bedienung gegen wir aktuell nicht aus“, so ein Bahnsprecher. Der Aufzug sei schnell repariert worden. Bei Störungen seien Servicetechniker „innerhalb kürzester Zeit vor Ort“. Die Bahn versichert: „Wir behalten den Aufzug aufgrund der in den letzten Tagen wiederholt aufgetretenen Störung weiterhin im Auge.“

