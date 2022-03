Erste Deutschkurse laufen: Volkshochschulen reagieren auf Ukraine-Krieg

Von: Laura Forster

Willkommen im Deutschkurs: die Gruppe von Hilary Burgess (an der Tafel) an der VHS Gilching. © Laura Forster

Die drei Volkshochschulen im Landkreis stecken mitten in den Vorbereitungen auf die Sprachförderung und Integration von ukrainischen Geflüchteten. An der VHS in Gilching haben die ersten Kurse bereits gestartet. Das Engagement auf beiden Seiten ist groß.

Landkreis – Ksenija Minino (39) aus Sjewjerodonezk in er Nähe von Luhansk sitzt an einem Tisch im ersten Stock des Gebäudes der Volkshochschule Gilching an der Landsberger Straße. Konzentriert blickt sie auf die Tafel. Dozentin Hilary Burgess hat mit einem schwarzen Stift die Wochentage an das Whiteboard geschrieben. Langsam, auf die korrekte Aussprache achtend, wiederholt Ksenija Minino die Wörter mit den anderen acht Kursteilnehmern. Es ist die erste Deutschstunde für die zweifache Mutter und einer der ersten Kurse, den die Gilchinger VHS für Geflüchtete aus der Ukraine organisiert.

Vor rund drei Wochen ist Minino zusammen mit ihren Kindern in Gilching angekommen. Dass sie die deutsche Sprache lernen will, habe von Anfang an festgestanden, erzählt die 39-Jährige in gebrochenem Englisch. Zwar sei sie noch etwas überfordert, Dozentin Burgess vermittle den Stoff jedoch mit sehr viel Geduld und Erfahrung. Kein Wunder – die Englischlehrerin hat schon während der Flüchtlingswelle 2015/16 Deutschkurse für Ankommende angeboten.

„Die Ukrainer haben einen ganz anderen Ausgangspunkt. Fast alle können unsere Schrift, manchen beherrschen sogar schon ein paar deutsche Wörter“, sagt sie. „Die werden das schnell lernen“, ist sie zuversichtlich. Dreimal die Woche unterrichtet sie Ksenija Minino und die anderen Kursteilnehmer nun. „Alle sind sehr engagiert. Man merkt, dass sie die Sprache lernen wollen.“

Neun neue Kurse organisiert

Insgesamt neun Integrations- und Deutschkurse hat Dr. Michael A. Rappenglück, Leiter der VHS Gilching, in den vergangenen Wochen und Tagen organisiert – der erste Kurs ist am Dienstag gestartet. „Als ich gesehen habe, dass die Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen, habe ich mit meinem Team sofort ein Konzept entwickelt. Kurz darauf kamen auch schon Anmeldungen“, berichtet er.

Rund 80 Geflüchteten hat Rappenglück bereits einen Kursplatz beschaffen können, doch die Anfragen steigen täglich. Zwar habe er einen Großteil der Lehrer, die eine Qualifikation in „Deutsch als Fremdsprache“ haben, aus der ersten Flüchtlingswelle wieder akquirieren können, das Problem liege eher darin, genügend ausreichend große Räume zu finden, sagt Rappenglück. „Wir müssen einen Abstand von eineinhalb Metern einhalten. Wer Räume zur Verfügung stellen kann, darf sich gerne melden.“ Außerdem bittet der VHS-Leiter um neuwertige Spiele – für den Deutschkurs für Kinder und Jugendliche.

Sollte eine Kursanfrage in Gilching nicht mehr aufgenommen werden können, versuchen die Mitarbeiter den Flüchtling weiterzuvermitteln, erklärt Rappenglück. „Da werden wir einen Weg finden.“ Neben dem Kontakt der Nachbarschaftshilfe gibt er auch die Informationen der anderen beiden Volkshochschulen im Landkreis weiter.

„Wir wollen, dass die Flüchtlinge möglichst schnell und möglichst unkomplizierten Zugang zu den Kursen bekommen“, sagt Christine Loibl, Leiterin der VHS Starnberger See. Damit die Menschen aus der Ukraine an dem Integrationsangebot kostenlos teilnehmen können, ist ein 3G-Nachweis und ein Berechtigungsschein nötig, der über das Internet beantragt werden kann. 20 Flüchtlinge hat Loibl bereits im aktuellen Kursangebot untergebracht – 50 weitere Anfrage sind bei der VHS in den vergangen Tagen eingegangen.

Eine Überlegung: Ukrainisch-Kurse für Helfer

„Wir sind dabei, Dozenten und Räume zu organisieren“, sagt die Leiterin. Bis die Starnberger Volkshochschule weitere Kurse anbieten kann, empfiehlt Loibl den Flüchtlingen, das Programm www.vhs-lernportal.de zur ersten Orientierung zu nutzen. „Es ist nur ein Internetzugang nötig. Wir können auch Computer in unseren IT-Raum zur Verfügung stellen“, betont sie.

Die VHS Herrsching hat bereits einen Integrationskurs organisiert. „Wir sind eine kleine Volkshochschule“, sagt Leiterin Michaela Wirries. „Viele Dozenten, die wir angefragt haben, helfen schon anderweitig aus oder haben keine Zeit.“ Dafür habe sich eine Ukrainerin bei ihr gemeldet, die gerne einen Deutschkurs übernehmen würde. „Jetzt müssen wir nur noch einen passenden Raum finden.“

Neben Integrations- und Deutschkursen wollen die Volkshochschulen ihr Angebot für Flüchtlinge auch auf andere Bereiche wie Freizeit oder Musik erweitern. Außerdem gibt es die Überlegung, Ukrainisch-Kurse für Helfer anzubieten. „Alles, was irgendwie geht, versuchen wir“, sagt Christine Loibl. „Wir wollen, dass die Geflüchteten so schnell wie möglich auf die Beine kommen.“