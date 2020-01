Escape Room in Gilching: Rätselraten im Wilden Westen 

Gut versteckt im Gewerbegebiet, an der von-Linde-Straße gibt es mit dem „Countdown Gilching“ einen Escape-Room. In einem Szeneportal gilt der sogar als der beste im Großraum München. Ein Blick hinter die Kulissen.

Gilching – Seine Besucher begrüßt Manuel Lorenz meist als König oder als Cowboy verkleidet. Um sie schon mal ein bisschen auf das Spiel einzustimmen. Und um ihnen die Bedenken zu nehmen. Schließlich wird Lorenz sie gleich für knapp anderthalb Stunden über Kameras beobachten.

Lorenz betreibt das „Countdown Gilching“, einen so genannten Escape Room. Escape Rooms sind thematisch eingerichtete, buchbare Räume, in denen Gruppen sich freiwillig einschließen lassen, um dort gemeinsam Rätsel zu lösen, Gegenstände zu finden, Schlösser zu knacken. Ohne Hilfsmittel. Handys und Uhren müssen draußen bleiben. Tatsächlich eingesperrt wird man in Gilching aber nicht. Doch der Raum hält zahlreiche Aufgaben bereit, für die die Gruppe innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters Lösungen finden muss.

In Gilching gibt es zwei Räume: den „Showdown im Saloon“ und den „Wald ohne Wiederkehr“. Im Saloon gilt es, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Im Jahr 1864, im Amerikanischen Bürgerkrieg. Weil Banditen die Signalfahnen gestohlen haben, müssen die Mitspieler, die den Raum als frischgebackene Hilfssheriffs betreten, die Fahne finden. Das Ambiente: ein runder Tisch, ein Tresen, an den Wänden zahlreiche Originale und Repliken, die die Wild-West-Atmosphäre schaffen. Auf dem Klavier stehen 73 Bände des Gesamtwerks von Karl May. Wild durcheinander, da Spieler darin immer wieder nach Hinweisen suchen. „Man kann immer etwas übersehen“, sagt Lorenz mit einem Augenzwinkern.

Laut Onlineportal bester von 72 Escape Rooms im Raum München

Auf dem Onlineportal www.escaperoomers.de wird der Raum auf Platz eins von 72 Escape Rooms im Raum München gehandelt. Platz zwei? Liegt gleich nebenan. Es ist der „Wald ohne Wiederkehr“. Der basiert auf dem klassischen Rollenspiel „Das Schwarze Auge“, das sich in den 1980ern großer Beliebtheit erfreute und für spätere Generationen als Computerspiel adaptiert wurde.

Während eines Spiels in einem Escape Room ist der Spielleiter über nicht-aufzeichnende Kameras mit im Raum, kann Hilfe leisten, wenn die Spieler das wünschen. Wie viele Rätsel welcher Raum parat hält: streng geheim.

Den „Wald ohne Wiederkehr“ gibt es seit Mai 2019, der Saloon wurde kurz davor eröffnet. Insgesamt betreibt Geschäftsführer Lorenz an fünf Standorten Escape Rooms. Zum „Escapen“, wie man zum Spielen in der Szene sagt, ist er über Freunde gekommen, gründete 2017 mit seinen beiden Mitstreitern Florian Mühlbauer und Emma Heinle in Landsberg seinen ersten Escape Room unter dem Namen „Countdown Landsberg“. Gebaut und ausgestattet haben sie die Räume alle in Eigenregie. Ohne einen einzigen Handwerker zu beschäftigen. Das Inventar haben sie von Flohmärkten, Wohnungsauflösungen, aus Kleinanzeigen. Auch die Rätsel in den Räumen sind vom Trio Lorenz/Mühlbauer/Heinle selbst erdacht. Mittlerweile haben die Filialen von „Countdown“ in Landsberg, Kaufering, Kaufbeuren, Memmingen und Gilching 28 Mitarbeiter.

Für die Escape Rooms die kompletten Ersparnisse investiert

Um die Räume zu eröffnen, haben die drei ihre kompletten Ersparnisse investiert, zusätzlich einen Kredit aufgenommen. Seit August haben die beiden Geschäftsführer sich kein Gehalt mehr ausgezahlt. Doch Lorenz ist zuversichtlich: „Ein Raum braucht immer etwa ein Jahr, um anzulaufen“, sagt er. Bis es sich eben rumgesprochen hat, ob er gut ist oder nicht. Doch Stammpublikum kann man sich nur schwer aufbauen. „Wenn man einen Raum einmal gespielt hat, kennt man ihn“, erklärt Geschäftsführer Lorenz. Dennoch ist Lorenz zufrieden. Selbst aus dem hohen Norden, aus Hamburg, seien schon Gäste angereist, um seine Räume zu spielen. Und was das Geschäftliche anbelangt? „Man wächst mit seinen Herausforderungen.“

Lesen Sie auch aus Gilching:

Sie war über viele Jahrzehnte hinweg die gute Seele der Gemeinde Gilching, war von 1972 an als Einsatzleiterin beim Sozialdienst Gilching-Argelsried im Amt. Am Montag ist Gabriele Beyer im Alter von 81 Jahren gestorben.