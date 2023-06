Familientradition seit 120 Jahren

In einer Zeit wie dieser, in der viele Handwerksbetriebe wie Bäcker, Schuster, Metzger, Landwirte und auch gastronomische Betriebe schließen müssen, sind positive Beispiele rar geworden. Eins davon ist das Familien-Unternehmen Hans Hartl & Lange im Gilchinger Altdorf, das Mitte Juni seinen 120. Geburtstag feiert.

Gilching – Gegründet wurde das Traditionsunternehmen Hans Hartl & Lange im Gilchinger Altdorf von Johann Baptist Hartl (1874-1919). Der Ururgroßvater des aktuellen Firmeninhabers Hans Lange stammte aus München, heiratete 1903 die Schwester der Geisenbrunner Lindenwirtin und baute das Haus in der Brucker Straße 55 in Gilching. Dort waren fortan die Sattlerei – alles rund ums Pferd – sowie ein Gemischtwarenladen untergebracht. Nach seinem Tod übernahm dessen Sohn Hans Hartl mit gerade einmal 15 Jahren das Unternehmen und führte es erfolgreich weiter.

Mit zunehmender Verwendung von Traktoren und anderen Zugmaschinen in der Landwirtschaft verlor der Beruf des Sattlers an Bedeutung und ging Mitte des vergangenen Jahrhunderts stark zurück. Den Trend der Zeit rechtzeitig erkannt hatte Langes Opa, der im März 1956 auf Autosattlerei umsattelte. „Die Bauern schafften sich damals moderne Bulldogs, die heimischen Unternehmer Lkw an und ihre Pferde ab. Der Opa hatte sich deshalb auf den Bezug von Ledersitzen und auf alles spezialisiert, was mit Autos und mit Leder zu tun hatte. Und es lief gut“, weiß Hans Lange aus Erzählungen.

1975 heiratete dann Mama Monika den Dekorateur Lothar Lange, der zwar neue Ideen bei der Raumausstattung in den Betrieb mit einbrachte, die Führung aber weiterhin dem Opa überließ. Hans Lange kam 1976 zur Welt, wuchs von klein auf ins Unternehmen hinein und übernahm 2003, gerade einmal 27 Jahre alt, die Firma. Seither heißt es an der Brucker Straße „Raumausstattung Hans Hartl & Lange GmbH“.

„Wir haben uns mittlerweile auf alles spezialisiert, was rund um Industrie-Gebäude, aber auch private Häuser zu tun ist. Dazu gehören sämtliche Arten von Böden und Jalousien, Vorhänge, aber auch ein bestmöglicher Sonnenschutz. Zu unseren Kunden zählen unter anderem Seniorenheime wie das Augustinum in München, Krankenhäuser sowie Pharma- und Industriefirmen.“ Nicht ohne Stolz räumt der 47-jährige Papa von zwei erwachsenen Kindern ein, dass „das alles nicht ohne meine sechs Mitarbeiter möglich wäre, die schon seit Jahren bei uns im Unternehmen sind“. Zumal sich Hans Lange, wie schon seine Vorfahren, zusätzlich um seine Pferde kümmert und gelegentlich auch als Kutschenfahrer unterwegs ist. „Kutschenfahrten, die auch privat gebucht werden können, waren bei uns schon immer Tradition. Ich nehme außerdem an diversen Wettbewerben teil und habe auch schon etliche Preise eingeheimst. Unter anderem bin ich oberbayerischer Vizemeister im Kutschenfahren.“

In der Historie nicht vergessen werden darf der Gemischtwarenladen, der ebenfalls im Haus der ehemaligen Sattlerei untergebracht war. Von 1903 bis 1990 versorgte er die Bürger im Altdorf mit Lebensmitteln und Produkten, die im Haushalt benötigt wurden, erzählt Hans Lange. „Der Laden war aber immer Sache der Frauen im Haus. Damit hatten die Männer nichts zu tun.“ Und weil jede helfende Hand auch heute noch gebraucht wird, haben sich auch Langes Eltern Monika und Lothar Lange keineswegs aufs Ruhepolster zurückgezogen. Trotz Rentenalters sind sie gut beschäftigt. Sei es in der Buchhaltung oder auch bei der Verwaltung der Liegenschaften. „Wir sind eben noch ein richtiger Familienbetrieb, da halten alle zusammen. Und das macht auch unseren Erfolg aus“, sagt Hans Lange und bringt es damit auf den Punkt.

