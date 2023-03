Favoriten im TSV-Quiz nicht zu schlagen

Grübel, grübel: Im vollen Saal des „Oberen Wirts“ brüteten mehr als 170 Teilnehmer über den 163 Fragen. © Andrea Jaksch, TSV Gilching

Das Team „Ehemalige Pfarrjugend“ hat zum fünften Mal das TSV-Quiz in Gilching gewonnen. Die Teilnehmerzahl war so groß, dass es im Saal eng wurde - das soll 2024 anders werden.

Gilching – „Ozapft is“ hieß es am Freitagabend nicht nur am Nockherberg in München, in Gilching lud das Quiz-Team des TSV nach einer zweijährigen Pause in den „Oberen Wirt“ ins Altdorf ein, um 43 angemeldeten Teams knifflige Fragen zu stellen. Sieger war, wie erwartet, die ehemalige Pfarrjugend.

So oder ähnlich müssen sich Sardinen fühlen, die in Konservendosen eng aufeinander geschichtet werden: Selbst im Saal hatten die Teilnehmer am TSV-Quiz fast keine Bewegungsfreiheit, hatten sich doch 43 Teams mit zumeist je vier Mitspielern angemeldet, die nun dicht an dicht über rund sechs Stunden ausharrten, bis sie gegen 1 Uhr nachts die Ergebnisse erfuhren und der Siegerehrung beiwohnen konnten. „Ja, es war wirklich viel zu eng“, räumte Mitorganisator Volker Staude auf Anfrage ein. „Im nächsten Jahr werden wir keinesfalls mehr als 40 Teams zulassen.“ Dennoch habe die positive Resonanz der rund 170 Mitspieler gezeigt, dass das TSV-Quiz, das zum 48. Mal über die Bühne ging, eine „lieb gewordene Tradition geworden“ sei, freute sich Staude.

Die Sieger: das Team „Ehemalige Pfarrjugend“ mit Matthias Lindemann, Jörg Gramlich, Quizmaster Volker Staude, Dr. Stefan Hartmann, Anette Lang und Konny Lindemann (v.l.). © TSV Gilching

Im Rahmen der Begrüßung lobte Aufsichtsratsmitglied Dr. Stefan Hartmann für die Raiffeisenbank Gilching als Hauptsponsor das Durchhaltevermögen von Staude und seinem Quiz-Partner Peter Rott und dankte dem 20-köpfige Helfer-Team, „ohne das das Quiz nicht so reibungslos laufen würde“.

In seinem Element war Volker Staude dann rund sechs Stunden lang als Moderator, unter anderem für die 163 Quizfragen, die in zwölf Frageblöcken eingeteilt waren – unter anderem Hubschrauberflug über Bayern, Kunst und Kultur, heimische Vögel sowie Klimaschutz. Das Thema Sport hatte Matthias Handel übernommen, der als künftiger Nachfolger von Staude gehandelt wird.

Eine Folge hatte die räumliche Enge dann doch. Wer nicht schnell genug seine Antworten abdeckte, lief ständig Gefahr, dass die Nachbarn das eine oder andere übernahmen. Einige Teilnehmer hatten sich wiederum aufs Lippenlesen spezialisiert, um annähernd eine Lösung zu finden.

Letztendlich gewann das Team „Ehemalige Pfarrjugend“ mit deutlichem Abstand – und das bereits zum fünften Mal in Folge. Es durfte erneut den Wanderpokal, den einst die Gemeinde gestiftet hat, mit nach Hause nehmen. Die anderen Teams erhielten je einen Pokal, gesponsert von der Raiffeisenbank, sowie eine Urkunde. (ph)