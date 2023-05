FDP für Bürokratie-Abbau für kleine Unternehmen

Viele Gäste bei der FDP (v.l.): Franz Xaver Peteranderl, Paul Friedrich, Martin Hagen, Cedric Muth, Britta Hundesrügge, Markus Deschler und Willi Boneberger. © Andrea Jaksch

Frühjahrsempfang des Kreisverbandes in Gilching mit Video und unerwartetem Besucheransturm

Gilching – Zum Frühjahrsempfang lud der FDP-Kreisverband am Sonntagvormittag ins Bistro „Giulia“ in Gilching ein. Überrascht zeigte sich unter anderem Willi Boneberger, Listenkandidat für den Bezirkstag Oberbayern, vom Zulauf. Gleichwohl die Lokalität nur 25 Plätze aufweist, waren letztendlich rund 40 Gäste gekommen, die versuchten, wenigstens einen Stehplatz zu ergattern.

Den Start der Rednerliste machte Martin Hagen, Fraktionschef im Landtag. Er lobte insbesondere die Bundesregierung für ihr Handeln in puncto Energie-Krise. „Auch wenn der Weg etwas holprig war, unsere Bundesregierung hat das Land erfolgreich durch die Krise geführt“, sagte er nicht ohne Stolz. In Bezug auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen im Herbst rechnet Hagen zwar, „dass auch die größte Partei wieder die größte bleiben und auch den Ministerpräsidenten stellen wird“, er appellierte aber gleichzeitig an die Versammlung dazu beizutragen, „ein paar mehr Bürger als das letzte Mal an die Wahlurne zu bringen, die dann auch die die FDP wählen“.

Zum Thema Handwerk gab es unter anderem ein Video, in dem ein Schreiner, ein Metzger sowie Bäckermeister Willi Boneberger aus Gilching zu Wort kamen. Dass auch ihr das Handwerk am Herzen liege, versicherte außerdem Britta Hundesrügge, Kreisvorsitzende und Kandidatin für den Landtag. „In meiner Familie gab es einen Klempner, einen Installateur und eine Schneiderin. Ich weiß also, wo der Schuh drückt.“ Aus der Praxis schließlich berichtete Boneberger, Obermeister der Bäcker-Innung Starnberg, der sich über einen „exorbitanten Zeitaufwand durch bürokratische Auflagen“ beklagte. Er forderte, kleinere Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern von oft nicht sinnvoller Bürokratie zu entlasten. Als größtes Problem aber nannte er den Fachkräftemangel. „Die Fehler liegen im Bildungswesen“, monierte er. Das Thema griff auch Hundesrügge auf. „Es muss dafür gesorgt werden, dass Schulabgänger und künftige Auszubildende zumindest das Prozentrechnen beherrschen. Außerdem sollen Menschen, die für eine Ausbildung nicht geeignet scheinen, erst einmal als Hilfskräfte in den Arbeitsprozess integriert werden.“

Bei einem anschließenden Weißwurstfrühstück diskutierten die Liberalen dann noch bis in den frühen Nachmittag hinein.

Uli Singer