Feierstunde mit Appellen

Von: Hanna von Prittwitz

Anstoßen auf den Solarpark in Geisenbrunn (v.l.): Vizelandrat Matthias Vilsmayer, Knut Schwarzkopf (Bauamt), Thomas Tronsberg und Robert Sing von der Sonnenenergie Gilching GmbH, Gilchings Bürgermeister Manfred Walter, Grundbesitzer Johannes Weber und Elisabeth Weber, CSU-Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Landrat Stefan Frey, CSU-Gemeinderat Harald Schwab und Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux. © andrea jaksch

Der Weg war holprig, da reden die Verantwortlichen nicht drumrum. Doch nun ist die Freiflächenfotovoltaikanlage an der A 96 bei Geisenbrunn am Netz. Gestern fand die offizielle Eröffnung statt.

Geisenbrunn – Der Regen hatte sich verzogen, die milde Septembersonne ließ die rund 36 000 Solarmodule entlang der A 96 bei Geisenbrunn glänzen. Diese produzieren dort nun etwa 17,8 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 4450 Haushalten. Weil die riesige Freiflächenfotovoltaikanlage nun endlich läuft, waren die Mienen von Bürgermeister Manfred Walter, Robert Sing und Thomas Tronsberg von der Sonnenenergie Gilching GmbH, von Landrat Stefan Frey, den beteiligten Grundbesitzern und Gästen aus der Politik bei der Eröffnungsfeier entspannt. Zwischen den Modulen gab es Sekt und Häppchen. Aber auch Reden und dringende Appelle.

Die Chronologie liest sich unaufgeregt. Am 6. Dezember 2021 bewilligte der Gemeinderat den Bebauungsplan für die Freiflächenfotovoltaikanlage „südlich der BAB 96“ wie es offiziell heißt. Nach den Feiertagen begannen Fachkräfte mit den Rammarbeiten für die Modultische. Das Wetter spielte mit, sodass der EEG-Inbetriebnahmetermin zum 31. Mai 2022 erfolgen konnte. Die Einhaltung des Termins sichert dem Betreiber die Mindestvergütung von 5,18 Cent je Kilowattstunden auf 20 Jahre zu.

Dann knirschte es aber doch. Denn bis zur Inbetriebnahme und damit Anbindung und Einspeisung in das öffentliche Netz vergingen aufgrund bürokratischer Hürden einige Wochen, erst am 29. Juli ging die Anlage ans Netz (wir berichteten). Sing sprach von einer wilden Zeit. „Wir haben oft geschwitzt“, sagte er. Zweimal habe es einen Totalstopp gegeben, „da haben wir gedacht, jetzt lassen wir es“. Er dankte allen Beteiligten, der Verwaltung, explizit Knut Schwarzkopf vom Bauamt. „Wenn Menschen begeistert sind, da geht was weiter, da macht was Spaß.“ Eigentlich müsse die Anlage Schwarzkopf-Anlage heißen. Dank galt auch Projektleiter Bernhard Kirchhofer, der vor Ort alles geregelt habe – und den Grundstückseigentümern, die ihm vertraut hätten, allen voran Johannes und Elisabeth Weber und der Familie Painhofer. Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel vom Landratsamt habe das Projekt quasi möglich gemacht „mit zwei Kästen Bier“. Denn die Unterlagen für den Flächennutzungsplan seien am Freitag eingegangen, „und am Montag war die Genehmigung da“.

Doch es gab auch ernste Töne. Vor allem Frankreich habe Anteil an den hohen Strompreisen. „Alle, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht und nicht auf regenerative Energien gesetzt haben, bedienen sich jetzt am Stromüberschuss in Deutschland und sorgen für eine hohe Nachfrage und entsprechende Preise“, erklärte Sing. Bürgermeister Walter hatte zuvor dringend an seine politischen Kollegen Landrat Frey und den CSU-Bundestagsabgeordneten Michael Kießling appelliert, die bürokratischen Steine aus dem Weg zu räumen, auch, was das nächste Projekt der Gemeinde angehe, die Geothermie. „Die Genehmigungszeiten sind viel zu lang.“ Es sei sehr wichtig, erneuerbare Energien vor Ort zu haben. „Da müssen wir schlagkräftiger werden.“ Bei der Geothermie steckten die Beteiligten gerade mitten im Verfahren. „Wir investieren Millionen in ein Netz, und bekommen die Genehmigung nicht.“ Landrat Stefan Frey war seiner Meinung und sagte: „Wir müssen lernen, Bürokratie über Bord zu werfen, ohne neue zu kreieren.“

Die ersten Zahlen stimmen nun aber schon versöhnlich. Allein im August produzierte die Anlage mindestens 2,1 Millionen Kilowattstunden – das ist der Strom für etwa 500 Haushalte. Nach wie vor läuft sie aber im Probebetrieb. Den unterbrechungsfreien Regelbetrieb streben die Betreiber ab Mitte September an.

Generalplaner der Freiflächenfotovoltaikanlage bei Geisenbrunn war die S&T Bürgerenergie Planungs-GmbH, die Planung übernahm das Planungsbüro Sing aus Landsberg. Eigentümer der Anlage sind die Gemeindewerke Gilching KU, zehn örtliche Grundstückseigentümer sowie Thomas Tronsberg und Robert Sing, die Geschäftsführer der Sonnenenergie Gilching GmbH & Co. KG.



Die Anlagengröße beträgt 14 Hektar, davon sind sieben Hektar Modulfläche und rund sieben Hektar Grünfläche. Die installierte Modulleistung liegt bei 16 220 kWp (Kilowatt-Peak). Insgesamt wurden rund 36 000 Module installiert. Dazu kommen rund 76 Wechselrichter und sechs Trafostationen. Die Netzeinspeisung läuft über die Bayernwerk Netz GmbH.



Für die Solaranlage wurden rund 1,5 Hektar Ausgleichsflächen im Geltungsbereich der Anlage ausgewiesen. Die Ackerflächen werden in magere Wiesenflächen verwandelt unter Verwendung von autochthonem Saatgut.



Den Jahresertrag beziffern die Betreiber mit rund 17,8 Millionen Kilowattstunden – das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 4450 Haushalten. Baubeginn war am 17. Januar 2022, EEG-Inbetriebnahme am 31. Mai und Netz-Inbetriebnahme am 29. Juli. Die Baukosten betragen elf Millionen Euro. Der Ertrag aus dem Monat August beläuft sich auf 2,1 Millionen Kilowattstunden.