Gleich zweimal: Bewohner stecken Thujenhecken in Brand

Von: Peter Schiebel

In Gilching verbrannte die Thujenhecke auf einer Länge von rund 15 Metern. © Feuerwehr Gilching

In Wangen und in Gilching mussten Feuerwehren am Freitag eingreifen, weil Grundstücksbesitzer bei Unkraut-Aktionen ihre Thujenhecken in Brand gesetzt hatten.

Wangen/Gilching – Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten wurde am frühen Freitagabend nach Wangen alarmiert. Die Hecke eines Wohnhauses hatte gegen 18.10 Uhr Feuer gefangen – und weil in der Erstmeldung von einem Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus die Rede war, wurden neben der Wangener Wehr auch Kameraden aus Starnberg, Leutstetten und Neufahrn alarmiert.Letzten Endes stellte sich der Einsatz aber weit weniger schlimm dar als befürchtet.

Feuerwehr mit Großaufgebot in Wangen

Ein Bewohner des Zweifamilienhauses hatte in seinem Garten Unkraut vernichten wollen. „Er benutzte dabei einen Flammstab, welcher mit einer Druckgasflasche betrieben wurde“, berichtet die Starnberger Polizei. „Allerdings geriet dabei nicht nur das Unkraut, sondern auch die Hecke in Brand.“ Zum Glück sei gerade der Nachbar nach Hause gekommen, der mit Wassereimern zu löschen angefangen habe, erklärt Wangens Kommandant Florian Feuerlein auf Anfrage des Starnberger Merkur. Als die Feuerwehrleute eintrafen, war der Brand weitgehend gelöscht. Zur Sicherheit kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit der Wärmebildkamera.

Die Thujenhecke ist auf rund 1,50 Metern komplett zerstört. © Feuerwehr Wangen

Die Bilanz der Unkraut-Aktion: 1,50 Meter Thujenhecke sind zerstört, ein Gartenhäuschen und ein Dachbalken angekokelt. Wie die Sache für den Verursacher ausgeht, wird sich noch zeigen: „Nachdem die Flamme unweit der Fassade eingesetzt wurde, wird dem Landratsamt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt“, erklärt ein Polizeisprecher.

Ein Heckenbrand hat am Freitagnachmittag auch die Freiwillige Feuerwehr Gilching auf Trab gehalten. Um 15.24 Uhr alarmierte die Leitstelle die Einsatzkräfte zu dem Brand an der Zugspitzstraße. Eine kräftige Rauchsäule haben den Kameraden sofort den Weg aufgezeigt, berichtet der stellvertretende Kommandant, Michael Klinglmair. Auf einer Länge von rund 15 Metern war eine Thujenhecke in Brand geraten. „Anwohner und Nachbarn hielten den Brand bis zu unserem Eintreffen in Schach, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte“, so Klinglmair.

Funkenflug entzündet Kleinteile auf Hausdach

Die Feuerwehr löschte die Hecke endgültig ab und kontrollierte alles. Kurz bevor die Einsatzkräfte wieder abrücken wollten, stieg rund vier Meter von der Hecke entfernt leichter Rauch aus dem Dach des dazugehörenden Einfamilienhauses auf. Klinglmair: „Umgehend wurde der Löschangriff erneut aufgebaut und mit Hilfe von zwei Steckleitern das Dach geöffnet.“ Dort waren Moos, Gras und sonstig vom Wind angewehte Kleinteile in Brand geraten – ausgelöst offenbar durch Funkenflug von der Hecke. Auch dort löschte die Feuerwehr alles und kontrollierte den Bereich anschließend mit der Wärmebildkamera. Erst nach knapp zwei Stunden war der kräftezehrende Einsatz für die Wehr beendet.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizeiinspektion Gauting am Sonntag noch keine Einzelheiten mitteilen. Offenbar habe der Bewohner Unkraut entfernen wollen.