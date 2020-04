Fleißig genäht: 530 Masken aus Gilching für Gilching

Einfache Masken werden in der Corona-Krise überall gebraucht, vor allem in Pflege- und Altenheimen und von ambulanten Pflegediensten. Anja Zimmermann, Gabi Bayer und Jörg Romacker übergaben kurz vor Ostern Gilchings Bürgermeister Manfred Walter 530 solcher Masken.

Gilching– „Das Engagement und der Zusammenhalt in der Bevölkerung in Zeiten wie diesen ist gewaltig“, erklärte Walter sichtlich beeindruckt von der Masse und der Leistung der Näher. Die Gesichtsmasken würden dringend bei ambulanten Diensten benötigt.

Das Landratsamt Starnberg hat allen Gemeinden Stoffe, Bänder und Drähte zur Verfügung gestellt, wobei der spezielle Stoff übers Wirtschaftsministerium allen Landkreisen geliefert worden war. Das Zubehör hatte unter anderem die Kreisbrandinspektion organisiert. Während in einigen Gemeinden der Stoff nur zögerlich verarbeitet wurde, nahm Gilching ganze Rollen ab. Die Gemeinde nahm die Unterstützung von Anja Zimmermann und Gabi Bayer gerne an: Sie organisierten 22 Näherinnen und Näher in kürzester Zeit und sorgten für die Fertigstellung der Masken, teilte das Rathaus mit.

Firma, die nicht ausgelastet ist, half beim Zuschneiden

Die Gilchinger Firma Romacker habe sich mit eigenen Stoffen beteiligt und Stoffspenden über deren Mitarbeiter organisiert. Zugeschnitten wurden die Stoffe mit einem Plotter der Firma, da dieser derzeit nicht ausgelastet sei. Danach wurden die Atemmasken neben den laufenden Aufträgen genäht. Walter gab die Masken an die örtlichen ambulanten Pflegedienste, P+M Pflege von Peter Metz sowie an den Sozialdienst Gilching-Argelsried, vertreten durch Irene Böhm, weiter. Aus dem Rathaus hieß es ausdrücklich: „Unser herzlichster Dank geht an alle helfenden Hände, die in außergewöhnlichen Zeiten Außergewöhnliches schaffen!“

Anja Zimmermann hatte sich ehrenamtlich beim Nähen der Mundmasken für Altenheime und Pflegedienste beteiligt, nachdem sie ihr Wollgeschäft wegen der Allgemeinverfügungen zur Corona-Krise hatte schließen müssen. Dass sie bei dem großen Trupp Helfer in Gilching mitmacht und den zertifizierten Stoff zuschneidet, machte schnell die Runde. Anfangs riefen bei ihr noch viele an, die ihr Masken abkaufen wollten. Doch ein Verkauf stand nie zur Debatte. Das sagte sie auch am Telefon und auf dem Anrufbeantworter ihres Ladens. Ein Geschäft aus dem Nähen der Masken zu machen, hat sie nicht vor. „Ich verkaufe Wolle, keine Stoffe.“ Wer Wolle braucht, kann sich in Anja Zimmermanns Wollhaus melden: (0 81 05) 7 71 85 39. Sie liefert auch aus.

