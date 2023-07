Fluglärm-Diskussion: Kritiker unter sich

Einig in der Kritik am Privatjetverkehr (v.l.): die Landtagskandidaten Jörg Jovy (Die Linke), Alexander Neumayer (AfD), Christiane Feichtmeier (SPD), Dr. Michael A. Rappenglück (Verein Fluglärm), Andrea Schulte-Krauss (Grüne) und Dr. Walter Haefeker (ÖDP).

Von Hanna von Prittwitz schließen

Ihre Position zum Thema Sonderflughafen Oberpfaffenhofen und Geschäftsfliegerei sollten die Kandidaten für den Landtag im Stimmkreis Starnberg bei einer Podiumsdiskussion des Vereins Fluglärm vertreten. Letztlich trafen sich im Gilchinger Rathaussaal am Dienstag aber vor allem die Kritiker.

Gilching – Lärmschutz, die Zunahme des Geschäftsflugverkehrs auf kurzen und ultrakurzen Strecken, das alles vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes: Um die politischen Positionen zur Entwicklung des Sonderflughafens Oberpfaffenhofen vor der Landtagswahl zu klären, hatte der Verein Fluglärm, federführend der Vorsitzende Dr. Michael A. Rappenglück und der 3. Vorsitzende Helmut Mattes, alle Landtagskandidaten im Stimmkreis Starnberg zu einer Podiumsdiskussion ins Gilchinger Rathaus eingeladen.

Letztlich fanden sich mit Andrea Schulte-Krauss (Grüne), Christiane Feichtmeier (SPD), Jörg Jovy (Linke) und Dr. Walter Haefeker (ÖDP) sämtliche Kritiker der Geschäftsfliegerei ein. Nicht eingeladen, doch auf dem Podium geduldet wurde Alexander Neumayer (AfD). Die Landtagskandidaten von CSU, Freien Wählern und FDP, Dr. Ute Eiling-Hütig, Matthias Vilsmayer und Britta Hundesrügge, hatten abgesagt. Hundesrügge und Vilsmayer schickten jedoch schriftliche Stellungnahmen, die Rappenglück verlas. Beide unterstützen darin die Geschäftsfliegerei und sehen sie als unerlässlich an. Eine Eingrenzung oder gar Abschaffung betrachten sie als Gefährdung des Standorts.

Auf dem Podium herrschte großer Konsens, angefangen bei der Bewertung von Anfragen im Landtag bis zu der Frage, inwieweit eine Reduzierung der Privatflüge dem Standort schaden würde. „Das wird zu Unrecht verquickt“, fand Schulte-Krauss. „Wenn diejenigen, die fliegen, rechnen könnten, würden sie ohnehin nicht im Privatjet fliegen“, sagte Jovy. „Sie machen das einfach gerne.“ Feichtmeier fiel die Vorstellung schwer, dass sich Start-up-Mitarbeiter überhaupt Geschäftsflüge leisten. Und Neumayer führte an, dass Bauteile für den Flugzeugbau beispielsweise „alle mit dem Lkw kommen“. Ein Verbot der Geschäftsfliegerei gefährde aber natürlich die Investition in den neuen Terminal. Allgemeiner Groll herrschte über das Mauern seitens der Behörden. „Daran scheitern auch Politiker“, sagte Rappenglück.

Dass das Landesentwicklungsprogramm (LEP) zwar „Gesetzeskraft“ (Rappenglück) habe, aber wirkungslos sei, auch darüber waren sich alle einig. Feichtmeier schlug die Einreichung einer Petition vor. Schulte-Krauss wünschte sich ein „scharfes Schwert LEP“. Die Geschäftsfliegerei nannte sie ein Privatinteresse, „das ad hoc gekippt werden müsste“. „Aus dem LEP lässt sich vieles rauslesen. Am Ende hat es wenig Wirkung“, sagte Jovy. Haeveker warb für das Gespräch mit der Gegenseite und die Forschung. Er nannte als Beispiel Torqeedo, den Weltmarkführer für Elektrobootmotoren, der sich aufgrund von Beschwerden über laute Bootsmotoren auf dem Starnberger See entwickelt habe. So etwas sei im Landkreis möglich.

Zu Rappenglücks Frage, wie die Kandidaten den Geschäftsreiseflugverkehr abschaffen würden, kam wenig Konkretes. Feichtmeier versprach, das Thema den Bundestagsabgeordneten vorzutragen. Schulte-Krauss kündigte an, „unglaublich lästig“ sein zu wollen. Haefeker würde Kurzstrecken mit Verbrennern verbieten wollen, „aber mit neuen Technologien zulassen“. Jovy dachte an einen Ausbau der Mobilität „so ressourcenschonend wie möglich“. Das heiße: „Der Flugverkehr kann hinten anstehen.“ Und Neumayer erinnerte an den Transrapid, „der eine super Leistung gewesen wäre“.

Rappenglück war zufrieden mit der Diskussion und den Anregungen, die der Verein nun diskutieren werde. Die etwa 100 Zuhörer begleiteten die Veranstaltung mit Applaus, aber auch Skepsis. „Jetzt ist vor der Wahl“, sagte eine Zuhörerin. „Nach der Wahl werden wir sehen, was passiert.“

Die Forderungen des Vereins Fluglärm

Vor der Podiumsdiskussion im Gilchinger Rathaussaal stiegen 1. Vorstand Dr. Michael A. Rappenglück und 3. Vorstand Helmut Mattes vom Verein Fluglärm tief in die Materie ein. Die insgesamt zehn Forderungen des Vereins, die ausschließlich den „qualifizierten Geschäftsreiseflugverkehr“ betreffen, also den Privatjet-Flugbetrieb, zielen unter anderem auf die Umsetzung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) von 2013 ab. Dort steht: „Die Öffnung des Sonderflughafens für zusätzliche Verkehre, insbesondere den Geschäftsreiseflugverkehr, ist nicht zuzulassen.“ Fluglärm fordert zudem ein Verbot alter und ineffizienter Privatjets, eine strengere Lärmzertifizierung, eine Überwachung von aktiven Fluglärmminderungsmaßnahmen für den Privatjet-Flugbetrieb, mehr Transparenz, die Verbesserung der gesetzlich vorgeschriebenen Luftaufsicht (Fluglärmkommission), keine direkte und indirekte Förderung des Privatjet-Flugbetriebs und der Infrastruktur beispielsweise durch Vergünstigungen und nicht zuletzt eine gründliche Untersuchung der Altlasten auf dem Flughafengelände mit Blick auf die Grundwasserströme. Bekanntlich sind in Oberpfaffenhofen seit 2008 jährlich 9725 Flüge mit kleinen Privatfliegern erlaubt, laut Flughafenbetreiber Edmo waren es voriges Jahr nur 5605. Fluglärm beobachtet jedoch nach eigenen Angaben einen steten Anstieg. . Dass es zudem allein im Vorjahr 133 Flüge von Oberpfaffenhofen aus zum Flughafen München gab und 21 nach Augsburg, sorgte für empörtes Murren im Publikum. Details zu den Forderungen und Messergebnisse finden sich im Internet auf fluglaerm-fuenfseenland.de.