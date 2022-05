Fluglärm-Gegner: Eine Ära endet - „Sehen, dass der Urlaubs- und Ferienverkehr zunimmt“

Von: Tobias Gmach

Auch der FC Bayern München landet schon mal auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen. Der Verein Fluglärm stört sich aber viel mehr an Privatjets, die Richtung Malediven abheben. © Sampics/Stefan Matzke

Beim Gilchinger Verein, der sich seit 1988 gegen Fluglärm einsetzt, endet eine Ära. Der Vorsitzende, Rudolf Ulrich, und seine beiden Stellvertreter hören auf. Eine Bilanz und ein Blick in die Zukunft der Interessensgemeinschaft.

Gilching – Eine Großdemo mit 4000 Teilnehmern in Weßling, Klageverfahren, die sich über Jahre zogen, schriftliche Beschwerden an die Regierung von Oberbayern, eifrige Öffentlichkeitsarbeit bis zum Besuch in der Staatskanzlei: Dafür stand und steht der Gilchinger Verein Fluglärm mit dem Beinamen Interessensgemeinschaft zur Erhaltung der Lebensqualität im Naherholungsgebiet Fünfseenland. Seit 1988 setzt er sich dafür ein, dass Bewohner der Einflugschneise des Flughafens Oberpfaffenhofen ein ruhiges Leben haben. So ruhig es eben geht, wenn nebenan Geschäftsleute abheben – und zum besonderen Ärger der Vereinsmitglieder auch Privatjets Richtung Malediven. Fast die Hälfte dieser Zeitspanne hat Rudolf Ulrich federführend begleitet. Nach mehr als 15 Jahren als Vorsitzender sagt er: „Ich werde 84 Jahre alt. Jetzt ist Schluss.“ Am Dienstag, 10. Mai, 19 Uhr, wählt der Verein im Veranstaltungssaal der Gemeinde Gilching einen neuen Vorstand. Ulrich berichtet, auch seine Vorstandskollegen Gerhard Held und Hubert Schloter schieden aus Altersgründen aus. Die gute Nachricht aus Vereinssicht: Drei jüngere Nachfolger stehen in den Startlöchern.

Wer sich mit Ulrich am Telefon unterhält, würde erst mal nicht vermuten, dass er sein Engagement beendet. 20 Minuten lang rattert er die Erfolge und Niederlagen, die Geschichte des Vereins, herunter, ist dabei nur schwer zu unterbrechen. Man merkt: Ulrich brennt noch immer für die Anliegen der Interessensgemeinschaft. Seine Gesamtbilanz formuliert er trotzdem nicht emotional, sondern sachlich: „Wir haben die Schutzbestimmungen für Bürger verbessert.“ Mit Ulrichs Amtsantritt im November 2006 begann der Verein, sich auf rechtlichem Wege entschieden gegen den Lärmpegel zu wehren. Höhepunkt: neun Musterklagen vor dem Verwaltungsgericht München am 8. Oktober 2008. Kommunen zogen mit, fünf Gemeinden und der Landkreis selbst klagten. Das Urteil 2009 war ernüchternd, aber Nachbesserungen beim Schallschutz erreichten die engagierten Bürger. Und nach 19 Uhr waren monatlich nur noch 80 Flugbewegungen möglich, auch an Sonn- und Feiertagen wurde der Betrieb eingeschränkt.

Neuer Vorsitzender bekannt von VHS und SPD

Auch Richtung Ende von Ulrichs Amtszeit sorgte das Drängen des Vereins für Schlagzeilen. 2021 beobachteten Mitglieder mehr als 50 Privatjets in nur 14 Tagen in Oberpfaffenhofen. „Wir sehen, dass der Urlaubs- und Ferienverkehr zunimmt“, sagt Ulrich, der sich vor allem beim Luftamt Südbayern, das zur Regierung von Oberbayern gehört, beschwerte.

Neuer Vereinsvorsitzender soll Dr. Michael Rappenglück werden, als Geschäftsführer der VHS Gilching und SPD-Gemeinderat bekannt. Laut Ulrich ist das Engagement des Vereins weiter wichtig: „Wir müssen wachsam bleiben und aufpassen, dass wir nicht schleichend Teile des Verkehrs von München abbekommen.“ Deshalb gelte es genau die Debatte um die dritte Startbahn zu verfolgen.

Der Fluglärm-Verein hat sich übrigens auch dem Wasser- und Naturschutz verschrieben – vor allem in Flughafennähe. Davon zeugt der jahrelange Einsatz gegen das von der Gemeinde Gauting geplante und nun verworfene Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz. Ulrich: „Dass wir davon verschont bleiben, war ein sehr großer Erfolg.“