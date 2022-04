Süßes und Buntes für geflüchtete Kinder

Ostergaben für Geflüchtete (v.l.): Bürgermeister Manfred Walter, Lehrerin Manuela Pfisterer, Nazar (12 Jahre), Michael Gsandner (Salvia Elektrotechnik), Lehrerin Susanne Mattes, Maria (9 Jahre), Malte Neugebauer (Jugendtreff), Gleb (4 Jahre) mit Großmutter Natalie, Kreisbäuerin Anita Painhofer, Jochen Beier und Oliver Glöggler (beide Vorstand Raiffeisenbank). © andrea jaksch

Schülerinnen und Schüler der Arnoldus Grundschule in Gilching haben ganz besondere Osternester gebastelt. Diese Woche wurde sie an Flüchtlingskinder aus der Ukraine übergeben.

Gilching – Nazar, Maria und Gleb halten vorsichtig etwas im Arm, das wie ein in Stoff gewickeltes Baby aussieht. Tatsächlich enthält das Bündel auch sehr Zerbrechliches: Schokoladenosterhasen und bunt gefärbte Eier, eingewickelt in ein Handtuch und mit einer Schleife sorgfältig zusammengebunden. Diese süßen, aber auch praktischen Ostergaben haben die Kinder der Arnoldus Grundschule gesammelt und schön verpackt.

Viele lernten dabei das Schleifenbinden. Die Kinder und Lehrer der 17 Klassen sammelten Handtücher, die Raiffeisenbank Gilching spendete gemeinsam mit der Firma Salvia Elektrotechnik die Süßigkeiten. Kreisbäuerin Anita Painhofer war die „Osterhäsin“ und überbrachte 400 wunderschöne bunte Eier. „Natürlich aus der Region, denn wir wollen wissen, wo es herkommt“, sagte sie bei der Überreichung der Ostergaben an der Gilchinger Rathausturnhalle. Gedacht sind sie für Kinder aus der Ukraine, die in der Halle mit ihren Familien eine erste Zuflucht gefunden haben (wir berichteten).

Die Idee für diese große Spendenaktion entstand während eines Jugendmalwettbewerbs. „Wir wollten gemeinsam einen österlichen Willkommensgruß gestalten“, sagte Gilchings Bürgermeister Manfred Walter. In mühevoller Arbeit hatten die Grundschüler die Osternester gebastelt, wie Lehrerin Susanne Mattes erklärt. Das Nest selbst war das nützliche Handtuch, darin lagen die Süßigkeiten, bunte Eier und vor allem Briefe. Die Erstklässler hätten dafür einen Text von der Tafel abgeschrieben, die Größeren schon selbstständig Ostergrüße verfasst. „Und zwar auf ukrainisch und englisch“, erklärt Mattes.

Für die in der Gilchinger Turnhalle angekommenen Geflüchteten ist dieses Osterfest schwer, so wie für Raissa Tereschtschenko aus Kiew, die die Spendenübergabe beobachtete. Sie erzählte auf Deutsch, dass in der Ukraine Ostern und Weihnachten zweimal gefeiert werde. Denn Ostern falle bei den Ost- und Westkirchen meist nicht auf den gleichen Tag. „Dann gibt es sogar mehrere Feiertage“, sagte sie.

Ostern sei für die Ukrainer noch wichtiger als Weihnachten, sagte Tereschtschenko. Besonders die Familie stehe im Zentrum der ukrainischen Osterbräuche. Von weit her kämen die Familien zusammen, um mit den traditionellen Speisen wie dem Osterbrot, dem sogenannten Paska, und kunstvoll bemalten Eiern zu feiern.

„Es gibt Dinge, die keiner Sprache bedürfen“, sagte am Rande der Übergabe Malte Neugebauer, Leiter des offenen Jugendtreffs für Gilching und Umgebung, der tatkräftig mit den Jugendlichen ebenfalls Spenden und Hilfe organisiert (wir berichteten). Die 450 Osternester der Arnoldus Grundschule sind solche Dinge. Zeichen des Willkommens, der Freude und der Hoffnung – alles, was Ostern auch in diesen Breiten bedeutet.

Juliana Daum