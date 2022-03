Landrat und Bürgermeister kontern Rassismus-Vorwurf

Von: Peter Schiebel

Ehrenamtliche Helfer haben vor mehr als einer Woche die Rathausturnhalle in Gilching für Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet. In der vorderen Reihe Landrat Stefan Frey (2.v.r.) und Gilchings Bürgermeister Manfred Walter (r.) © Dagmar Rutt

In sozialen Medien wird dem Landkreis Rassismus vorgeworfen, weil er einige Großfamilien unter Bürgerkriegsflüchtlingen aus der Ukraine wieder verlegt hat. Warum das unausweichlich war, erklären Landrat Stefan Frey und Gilchings Bürgermeister Manfred Walter.

Landkreis/Gilching – Es ist ein böser Vorwurf, der gerade in Sozialen Medien verbreitet wird. In einem Beitrag dort heißt es wörtlich: „#Rassismus in Deutschland: Bei Sinti und Roma hört die Solidarität ganz schnell wieder auf. Im Landkreis #Starnberg werden Geflüchtete gerade mit Bussen von Notunterkunft zu Notunterkunft gefahren und alle weigern sich, diese aufzunehmen.“ Was ist dran an dem Vorwurf? Der Starnberger Merkur hat nachgefragt.

Landrat Stefan Frey bestätigt, dass es in den vergangenen Tagen mit rund 60 Personen aus großen Familienverbünden Probleme gegeben habe, die als Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland gekommen seien. Dabei habe es sich um Frauen, Jugendliche und Kinder sowie Großeltern gehandelt. Diese seien zunächst in der Jugendherberge in Possenhofen und im BRK-Mehrgenerationencampus in Gauting untergebracht worden. Schnell habe es jedoch „Riesenärger“ gegeben, so Frey.

Landrat Frey: „Sie haben sich komplett daneben benommen“

Die Personen hätten sich an keinerlei Regeln gehalten und damit andere Bewohner erheblich verängstigt, belästigt und gestört. „Sie haben sich komplett daneben benommen“, die nur kurzfristig bewohnten Räume in Possenhofen müssten jetzt renoviert werden. Auch die obligatorische Untersuchung im Klinikum sei „nur mit Mühe und Not“ zu absolvieren gewesen.

Die Leute seien nicht zu integrieren gewesen, sagt Frey. Zudem habe er sie nicht an Privatpersonen vermitteln können, auch wenn diese sich prinzipiell bereit erklärt hätten, Kriegsflüchtlinge zu Hause aufzunehmen. Frey: „Wir sprechen von Familien, die bis zu 14 Kinder haben.“

Frauen und Kinder in Rathausturnhalle verängstigt

Ob es sich dabei um Sinti und Roma gehandelt habe, sei ihm nicht bekannt. Und es sei für ihn auch nicht wichtig. „Die Volksgruppenzugehörigkeit spielt für mich hier keine Rolle“, sagt Frey. „Ich muss auf die Umstände reagieren.“ Einige Personen hätten die ukrainische Staatsbürgerschaft gehabt, einige seien staatenlos gewesen, bei anderen sei die Nationalität unklar gewesen.

Nachdem es in Possenhofen und Gauting die Probleme gegeben habe, habe der Landkreis die Menschen am Montag mit Bussen zur Rathausturnhalle nach Gilching bringen lassen, wo am selben Tag die Erstaufnahmeeinrichtung in Betrieb gegangen ist. Dort sei die Lage aber eskaliert.

Manfred Walter: „Es war eine Aggressivität, die ich mir nicht hätte vorstellen können“

Bürgermeister Manfred Walter: „Als ich gegen 13, 14 Uhr zur Turnhalle gegangen bin, haben draußen drei Jugendliche gerade Müll in einem Papierkorb angezündet.“ Er selbst habe das Feuer dann mit einem Blechdeckel gelöscht, sagt Walter. „Die Jugendlichen standen daneben und haben gelacht. Kurz darauf versuchten sie, ein Fahrrad zu klauen und haben so lange am Schloss gezogen, bis sich der Ständer vom Boden gelöst hat.“ In der Halle hätten ihm ukrainische Frauen und Kinder via Dolmetscherin dann berichtet, dass sie nicht bleiben wollen, weil sie vor den Großfamilien Angst hätten. „Sie sagten, dass sie unter den Umständen nicht in der Halle übernachten werden.“

Flüchtlinge zum Teil nach Ingolstadt verlegt

Walter ist noch immer fassungslos: „Das war eine Aggressivität, die ich mir nicht hätte vorstellen können.“ Nachdem er Frey die Zustände geschildert hatte, reagierte der Landrat. Er habe mit der Regierung von Oberbayern telefoniert, die für die Zuteilung der Flüchtlinge zuständig sei, sagt er. Ergebnis: 34 Personen wurden per Bus nach Ingolstadt/Manching gebracht und dort vorübergehend in einer Unterkunft der Regierung aufgenommen, wie der Sprecher der Regierung von Oberbayern, Wolfgang Rapp, erklärt. „Bereits zuvor waren 24 weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die zunächst auch in Unterkünften des Landratsamts untergebracht waren, ebenfalls auf Bitte des Landratsamts in Unterkünfte der Regierung in Gilching und Weßling verlegt worden.“

Als sie das den Kriegsflüchtlingen in der Halle berichtet hätten, sei spontan Applaus aufgebrandet, sagt Walter. „Es herrschte große Erleichterung.“ Der Bürgermeister gibt auch zu bedenken, dass es derzeit in Gilching und im ganzen Landkreis eine große Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine gebe. Die dürfe durch solche Vorkommnisse nicht beeinträchtigt werden, sagt er.

Stand Montagabend befanden sich nach Angaben des Bürgermeisters in der Rathausturnhalle – ohne die Großfamilien – 52 Menschen, darunter 50 Ukrainer (vornehmlich Frauen und Kinder, aber auch ein alleinerziehender Vater und ein Senior) sowie zwei Algerier. Bei ihnen handele es sich um Studenten aus der Ukraine, „das sind zwei richtig nette Kerle“. Den Vorwurf des Rassismus weist SPD-Mitglied Walter genauso zurück wie CSU-Mitglied Frey.