Frischer Wind beim Sozialdienst

Für frischen Wind sollen künftig Daniela Glandien und Susanne Biendl beim Sozialdienst Gilching sorgen. Dies hat Vorstand Thomas Müller bei der Jahresversammlung im Veranstaltungssaal des Rathauses Gilching den 35 anwesenden Mitgliedern mitgeteilt.

Gilching – Glandien rückt für Irene Böhm als Personalreferentin, Biendl für Ursula Hübner als Organisatorin des Pflegedienstes nach.

„Es tut mir irgendwie schon leid, dass ich jetzt nach 23 Jahren ausscheide“, betonte Böhm. Dennoch müsse man irgendwann ein Ende finden und jüngeren Leuten Platz machen, räumte die 66-Jährige ein. Hübner wiederum freut sich auf mehr Freizeit, um sich in der restlichen Welt umzuschauen. Daraus wird dank Corona vorerst jedoch nichts. „Wir hatten eigentlich vor, im November nach Afrika zu reisen. Nun verbringen wir halt unseren Urlaub in Geisenbrunn“, sagte die 63-Jährige, die 20 Jahre im Sozialdienst tätig war.

In seiner Abschiedsrede betonte Thomas Müller, dass mit dem „Ausscheiden dieser beiden langjährigen Mitarbeiterinnen nicht nur zwei Persönlichkeiten flöten gegangen sind, es geht auch viel Wissen verloren“. Was laut der Ausscheidenden nicht ganz so schlimm sei, denn sowohl Böhm als auch Hübner versprachen, für Aufgaben und für Nachfragen zur Verfügung zu stehen. Insbesondere in puncto 50 Jahre Sozialdienst im Jahr 2021 wollen sie aktiv mit dazu beitragen, dass es ein gelungenes Fest wird und auch bei der Gestaltung der Festschrift mit dabei sein. Müller verkündete außerdem, dass Ursula Beyer ab 1. November neu in den Vorstand berufen und neben ihm die Geschicke des Vereins leiten wird. Beyer ist seit 1996 mit dabei und hatte seinerzeit die Buchhaltung im Sozialdienst Gilching übernommen.

Derzeit beschäftigt der Verein rund 110 Mitarbeiter. „Wir könnten viel mehr Mitarbeiter gebrauchen, denn es gäbe noch viel mehr zu tun“, sagte Müller. Insbesondere würden aktuell Hauswirtschaftshelfer gesucht. „Hier braucht es keine langwierige Ausbildung, deshalb freuen wir uns auch über Quereinsteiger jeden Alters. Hauptsache rüstig und Freude an der Arbeit mit Menschen.“ Freuen würde man sich auch über neue, jüngere Mitglieder. Zählte der Verein einst über 1000, sind es heute nur noch 650 Mitglieder, die dem Verein die Treue halten. Was der Verein noch brauchen kann, sind Spenden. Müller: „Das Spendenaufkommen ist stark zurückgegangen. Gott sei Dank wurden wir 2019 testamentarisch mit 40 000 Euro bedacht, weshalb wir den Jahresbericht mit einer Null abschließen können.“ Das Spendenkonto lautet IBAN: DE44 7025 0150 0430 2974 65.

Uli Singer