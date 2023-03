Fünf Einbrüche in einer Nacht in Gilching: Polizei sucht Zeugen

Von: Laura Forster

Durch Fenster und Türen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu mehreren Objekten in Gilching (Symbolfoto). © Frank Rumpenhorst

Supermarkt, Getränkemarkt und drei Gaststätten: Gleich fünf Einbrüche registrierte die Polizei in Gilching in der Nacht auf Montag. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Gilching – In fünf Läden und Gaststätten sind Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gilching eingebrochen. Die Täter erbeuteten Geld, Zigaretten und Süßigkeiten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der erste Anruf einer Anwohnerin in der Römerstraße ging um kurz vor 5 Uhr bei der Polizei ein. Sie teilte mit, dass sie zunächst Glas splittern gehört habe und dass sie kurz darauf von ihrem Fenster aus einen Mann von einem Supermarkt in der Römerstraße weglaufen sah. das berichtet Gautings Polizeichef Andreas Ruch in einer Pressemitteilung. „Eine Streife konnte kurze Zeit später eine Blutspur unterhalb eines zersplitterten Fensters des Supermarkts feststellen, was ein untrügliches Indiz dafür war, dass der Einbrecher sich bei seinem Versuch, in das Tatobjekt einzusteigen, verletzt hatte.“ Zudem konnte die Polizei vom Täter getragene Handschuhe mit Blutspuren am Tatort sichern.

Kurze Zeit später meldete sich der Besitzer eines mexikanischen Restaurants in der Römerstraße, dass sein Lokal in der Nacht ungebetenen Besuch erhalten habe. Die Täter hatten sich über ein aufgedrücktes Fenster im Erdgeschoss Zugang zu seinem Lokal verschafft und im Keller die Zugangstüre zu seinem Büro eingetreten. „Beute haben sie zum Glück keine gemacht, dafür einen Sachschaden von rund 400 Euro angerichtet“, so Ruch. Da das Lokal per Videokamera gesichert ist, wissen die Gautinger Ermittler nun, dass es drei Täter waren, die diesen Einbruch verübt haben.

Einbrüche in Gilching: Italiener im Glück, Getränkemarkt nicht

Die dritte Einbruch ereignete sich beim Italiener „Trattoria Rusticone“ an der Römerstraße. Auch in diesem Fall verschafften sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dieselben Täter über ein ebenerdiges Fenster Zugang zum Lokal, konnten aber ebenfalls keine Tatbeute machen, da sich kein Geld in der Kasse befand. „Die Polizei hat mich angerufen, dass bei mir eingebrochen wurde“, sagt Wirt Armando Sozzo. „Das war natürlich erst einmal ein Schock. Als ich festgestellt habe, dass nichts entwendet wurde, konnte ich aber durchatmen.“

Ganz so viel Glück hatte August Maurer, Geschäftsführer des Getränkemarkt Anderl an der Römerstraße, nicht. „Als ich am Montagfrüh gekommen bin, habe ich die Hintertür offen gesehen. Erst dachte ich, dass schon jemand da ist, doch als ich in den Laden bin und Kleingeld und Zigaretten auf dem Boden habe liegen sehen, ist mir klar geworden, dass eingebrochen wurde.“ Die Täter hatten die Wechselkasse und Zigaretten im Wert von 500 Euro mitgenommen.

Polizei sucht Zeugen, die drei Personen gesehen haben

Als fünftes Objekt gingen die dreisten Einbrecher eine Pizzeria in der Marsstraße an, indem sie die hintere Eingangstüre dieses Lokals aufhebelten – und mehr als 2000 Euro aus der Ladenkasse bzw. aus mehreren nicht versperrten Behältnissen entwendeten. Außerdem ein Tablet im Wert von 90 Euro und Süßwaren im Wert von rund 40 Euro. Sachschaden hier: 500 Euro.

Die Polizeiinspektion in Gauting bittet Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Römerstraße und Umgebung drei Personen beobachtet haben, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, sich unter der Telefonnummer (089) 89 31 33 21 zu melden.

