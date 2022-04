Fünf neue Sirenen sollen die Menschen in Gilching warnen

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Von ihnen soll es auch in Gilching bald einige mehr geben: eine Sirene auf einem Hausdach. © jens büttner/dpa

Die Gemeinde Gilching will sich mit insgesamt fünf neuen Sirenen ausstatten. In der Sitzung am Dienstagabend beschloss der Gemeinderat die damit einhergehende, überschaubare Kostenbeteiligung in Höhe von rund 6000 Euro.

Gilching - „Um eine erste Aufmerksamkeit zu erreichen, braucht man Sirenen“, stellte Bürgermeister Manfred Walter in einem kurzen Sachvortrag fest. So sei die Bundesrepublik nach Ende des Kalten Krieges aus dem Sirenenthema mehr oder weniger ausgestiegen. „Im Anschluss an die Katastrophe im Ahrtal hat die Bundesregierung ein Förderprogramm für die Anschaffung von Sirenen aufgelegt“, so Walter. Es sei wichtig, im Katastrophenfall die Bevölkerung warnen zu können. „Dazu kommen Warn-Apps und Lautsprecherdurchsagen vor Ort“, sagte Walter und freute sich, dass sämtliche Feuerwehrfahrzeuge Gilchings zum Glück schon über Lautsprecher verfügen.

Die Verwaltung möchte nun das Gemeindegebiet mit vier Sirenen in Gilching und einer in Geisenbrunn abdecken. Zwei vorhandene Motorsirenen würden durch elektronische ersetzt, drei weitere elektrische Sirenen neu errichtet. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 58 445 Euro. „Bei positivem Bescheid würde die Regierung von Oberbayern Fördermittel in Höhe von voraussichtlich 52 625 Euro übernehmen“, hieß es in der Beschlussvorlage. „Entsprechend müsste die Gemeinde etwa 6000 Euro selber zahlen“, erklärte Walter.

Die Gemeinderäte waren im Großen einverstanden. Matthias Vilsmayer (FW) machte sich über die Wartungskosten Gedanken, laut Walter bewegen sich diese aber „im überschaubaren Umfang“. Martin Pilgram (Grüne) wollte wissen, ob für die Gemeindebürger ein Trainingsprogramm nötig sei. „Nein. Früher gab es verschiedene Signale, heute ist das nur noch eins“, sagte Walter. Die Bevölkerung sei nach dem Warnton aufgerufen, auf Radio, Warn-Apps oder Lautsprecherdurchsagen zu achten. „Verschiedene Töne wären zu kompliziert.“ Auch im Falle eines Stromausfalls würden die Geräte funktionieren: „Sie haben eine eigene Stromversorgung.“

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die außerplanmäßigen Ausgaben. Damit das Förderprogramm greift, müssen die Sirenen bis spätestens Ende dieses Jahres betriebsbereit sein.