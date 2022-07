Lust auf ein kleines Sommermärchen

Von: Michael Grözinger

Teilen

Jubel nach dem Halbfinale: Die Fußballerinnen des MTV Dießen sahen sich das Spiel gegen Schweden mit ihrem Trainer Nico Weis an. © MTV Diessen

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen kann an diesem Sonntag den EM-Titel holen. Auch im Fünfseenland ist eine gewisse Euphorie zu spüren – besonders bei den Fußballerinnen. Ob internes Tippspiel, Trips zu den Spielen nach England oder gemeinsame EM-Abende: Überall wird mitgefiebert.

Landkreis – Zugegeben, es ist kein deutschlandweiter Hype, wie ihn die Männer bei ihren großen Fußballturnieren auslösen. Und doch sprechen die Zahlen eine klare Sprache: 12,19 Millionen Menschen in Deutschland sahen am Mittwoch den Sieg der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Halbfinale der Europameisterschaft live im Fernsehen. Der Marktanteil der Übertragung betrug fast 50 Prozent. Auch im Fünfseenland ist eine Euphorie zu spüren – insbesondere natürlich bei den Fußballerinnen.

„Die Begeisterung im Team ist groß“, sagt Nico Weis, Trainer von Bezirksoberligist MTV Dießen. Und der Coach fiebert fleißig mit. „Wir haben bislang alle Deutschland-Spiele zusammen geschaut“, erzählt er. Auch bei Bezirksoberligist FSV Höhenrain sei die EM aktuell „ein Thema“, berichtet Torhüterin Jessie Gerlach. Den 2:1-Halbfinalsieg gegen Frankreich schaute sie mit einigen Mitspielerinnen und Trainern im Vereinsheim, das Endspiel wird sie im Urlaub verfolgen. Zwar sucht man in den Gasthäusern und Biergärten im Landkreis wohl mehr oder weniger vergeblich nach Public-Viewing-Angeboten für die Fußball-EM der Frauen, zumindest in den Vereinen arrangieren sich die Interessierten aber. So etwa beim MTV, der extra sein Testspiel beim SSV Anhausen am Sonntag auf 15.45 Uhr gelegt hat, um anschließend gemeinsam mit dem Gegner beim Finale den Deutschen gegen Gastgeber England die Daumen zu drücken (Anpfiff: 18 Uhr).

Auch Markus Zechner hat reagiert. Der Sportliche Leiter des TSV Gilching-Argelsried hätte mit seinen Landesliga-Fußballerinnen eigentlich am Sonntag um 17 Uhr beim FC Loppenhausen zum Testspiel antreten sollen – doch die Teams einigten sich auf eine Absage der Begegnung. „Am Sonntag werden wir uns als Mannschaft bestimmt zusammentun, um das Finale zu gucken.“ Bislang trafen sich die Gilchingerinnen nur ab und an in Kleingruppen. „In der Mannschaft ist das Interesse gemischt“, erzählt Zechner. Manch eine Spielerin schaue alle Spiele, manch eine nur die mit deutscher Beteiligung – und manch einer sei die EM auch fast komplett egal.

Zechner selbst, der bereits seit knapp 20 Jahren im Mädchen- und Frauenbereich als Trainer und Funktionär tätig ist, hat laut eigener Aussage 80 Prozent der Spiele verfolgt – und zieht ein begeistertes Resümee. „Die Weiterentwicklung bei den Frauen ist sehr positiv, der Fußball wird immer attraktiver“, sagt der 36-Jährige. Daniel Flath, neuer Chefcoach von Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen, befindet: „Wenn man es vergleicht mit Turnieren von vor zehn bis 15 Jahren, dann haben die Mannschaften einen großen Sprung gemacht.“ Nico Weis geht sogar noch einen Schritt weiter: „Vom Niveau ist es sicher das bislang stärkste Turnier bei den Frauen, und meines Erachtens standen die vier besten Teams im Halbfinale.“

Auch das bei den Frauen im Vergleich zu den Männern doch deutlich präsentere Fair Play kommt im Landkreis gut an. Schwalben, Schauspieleinlagen oder Diskussionen mit den Unparteiischen kommen bei der EM so gut wie gar nicht vor. Ein typisches Phänomen im Vergleich von Frauenfußball und Männerfußball. Woran das liegt, da sind auch die Experten ratlos.

Live im TV waren die MTV-Spielerinnen Kathi Hack und Krissi Spitzer (v.l.) zu sehen, als sie vor dem Spiel gegen Spanien im Stadion die Nationalhymne mitsangen. © MTV Dießen

„Bei den Frauen ist es nicht so körperlich, und sie sind vielleicht ehrlicher“, mutmaßt Flath, dessen Spielerinnen ein internes EM-Tippspiel veranstalten. Auch Jessie Gerlach, als Spielerin direkt betroffen, meint: „Bei uns ist es weniger körperbetont, dadurch wird generell weniger gepfiffen.“ Gilchings Zechner vermutet, dass für Frauen eher der Sport an sich im Mittelpunkt steht. „Sie wollen nicht besonders auf sich aufmerksam machen.“ Ein echtes Plädoyer für die Frauen hält Weis. „Das ist noch echter Fußball mit Tränen nach dem Spiel und so weiter. Nach dem Halbfinale haben beide Teams Ehrenrunden gedreht – und wurden von allen Zuschauern beklatscht. Das ist fairer Umgang und Sportsgeist. Bei den Männern ist von vornherein eine viel aggressivere Stimmung“, sagt der MTV-Coach.

Kristina Spitzer und Katharina Hack haben sich von der fairen EM sogar ein eigenes Bild gemacht. Die beiden Dießener Außenverteidigerinnen waren nach England geflogen, um ein paar Spiele live im Stadion zu verfolgen. Gejubelt wurde dann beim zu Hause gebliebenen Team, als das Duo bei der Hymne groß im TV-Bild zu sehen war.

In einem sind sich die Expertinnen und Experten aus dem Landkreis übrigens einig: Ihnen imponieren Wille und Kampfgeist der Deutschen. „Der Einsatz ist irre“, sagt Daniel Flath. Und auch mit ihren Prognosen für das Finale am Sonntag liegen sie auf einer Wellenlänge. Alle erwarten ein enges Spiel – und alle tippen auf denselben Europameister: Deutschland.