„Wir haben zwölf Endspiele vor uns“

Für die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried wird es am Sonntag in der Landesliga wieder ernst. Zum Punktspielauftakt nach der Winterpause sprachen wir mit Trainer Peter Schmid.

Gilching – Die erste Saison beim TSV Gilching-Argelsried war bislang ein Wechselbad der Gefühle für Trainer Peter Schmidt. Nach gutem Start folgte eine längere Negativserie, die erst im letzten Spiel vor der Winterpause mit dem 2:1-Heimerfolg gegen Memmingen II endete. Der Starnberger Merkur sprach vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit dem 37-jährigen Fußballlehrer über die noch ausstehenden Landesliga-Partien und seine Zukunft an der Talhofstraße.

Herr Schmidt, Sie sind nun neun Monate beim TSV. Können Sie nachvollziehen, wie Ihr Vorgänger Wolfgang Krebs hier über zehn Jahre trainieren konnte?

Eher weniger, vor allem wenn ich mir die Trainingsbeteiligung in der Wintervorbereitung insgesamt so anschaue. Das Umfeld ist super, das Trainingsgelände ist ein Traum. Es könnte für diesen Ligabereich kaum besser sein. Was die Beteiligung im Training angeht, habe ich es mir im Vorfeld leichter vorgestellt. Hier wird zu wenig Leistungssport betrieben. Jetzt kann ich auch besser nachvollziehen, warum es am Anfang etwas Unruhe gab. Es war für die Spieler schon eine Umstellung, dass wir statt zweimal dreimal die Woche trainieren. Die Jungs kommen zwar gerne ins Training, aber für viele hat Fußball nicht den höchsten Stellenwert. Für mich ist es schwer, weil ich aus dem Leistungssport komme. Ich ordne dem Sport viel unter, das sehe ich so in diesem Ausmaß nicht bei allen meiner Spieler. Die wollen oft alles haben was in einer Gesellschaft möglich ist, aber alles zu bekommen, ist nicht ganz einfach.

Der Start war dennoch recht erfolgreich, dann folgte das Abrutschen in die Abstiegszone.

Wir sind in eine negative Spirale geraten. Es ist aber auch ein bisschen selbst verschuldet. Wir haben versucht, selbst Fußball zu spielen, haben dabei aber zu viele Fehler gemacht. Die Moral stimmt aber. Das haben die unglücklichen Niederlagen gegen Olching und Mering und dann der Sieg gegen Memmingen kurz vor der Winterpause gezeigt. Wenn du unten stehst, kommt oft alles zusammen und du verlierst die Spiele auf bittere Art und Weise. Es war aber von Anfang an klar, dass es Rückschläge geben wird. Wir waren einfach nicht stabil genug.

Wie wird es jetzt weitergehen für den TSV?

Wir haben zwölf Endspiele vor uns. Davon müssen wir mindestens sechs gewinnen. Dann hätten wir 43 Punkte, die sollten reichen. Wir spielen kaum noch gegen die oberen Mannschaften. Die Lage ist aber dennoch sehr gefährlich, denn gefühlt stehen wir aufgrund der noch ausstehenden Nachholpartien der anderen Mannschaften um uns herum unter dem Strich. Wir sollten aber nicht zu sehr den Fokus auf die ersten Partien legen, sondern versuchen, uns durch gute Leistungen Selbstvertrauen zu holen. Aber es wird schwer, der Kader ist dünn.

Besonders die Anzahl an erzielten Toren ließ vor dem Winter zu wünschen übrig.

Wir werden deshalb zukünftig meist offensiver spielen. Wir brauchen mehr Torgefahr, das war unser größtes Manko bisher. Wir haben mit Florian Huber, Felix Keil, Murat Ersoy oder Nick Schnöller genügend Spieler, die im Angriff agieren können. Vielleicht ist sogar Kapitän Maximilian Hölzl durch seine Robustheit eine Alternative, vor allem wenn wir dringend ein Tor brauchen sollten.

Wie wird es im Tor weitergehen? Sie haben dort gleich drei Spieler zur Verfügung.

Wir haben ausgemacht, dass Felix Ruml die ersten sechs Spiele machen wird. Er ist einfach der erfahrenste Torhüter, und die Mannschaft braucht Stabilität. Das ist natürlich nicht einfach für Anil Adam und Michael Suck, aber die beiden haben die Gründe für meine Entscheidung akzeptiert.

Was würde ein Abstieg in die Bezirksliga bedeuten?

Ich habe schon vor Weihnachten meinen Vertrag per Handschlag verlängert, damit die Spieler Bescheid wissen und sich daran orientieren können. Das ist auch Liga-unabhängig. Ich mag es nicht, nur ein Jahr Trainer zu sein. Da kann man nichts aufbauen. Die Spieler haben schon alle für die nächste Saison zugesagt. Dazu werden zwei erfahrene Spieler Verantwortung auch außerhalb des Platzes übernehmen. Christoph Meißner übernimmt die Sportliche Leitung, um das Finanzielle und die Gespräche mit den Spielern kümmert sich zukünftig Maximilian Hölzl als gelernter Personaler. Matthias Klaas und Michael Pohlenz (ehemaliger Spieler, Anm.d.Red.) werden mich als Betreuer unterstützen. Bislang lagen die Aufgaben auf zu wenigen Schultern. Abteilungsleiter Stefan Schwartling muss entlastet werden. Wir wollen effektiver und zielführender arbeiten.

Durch die Abgabe der Namensrechte am Stadion sollte zukünftig mehr Geld zur Verfügung stehen.

Das kann man so nicht sagen. Die Spieler müssen zukünftig Abstriche machen. Das konnte so nicht weitergehen, für das, was zum Teil abgeliefert wurde. Die Spieler waren in den Gesprächen auch einsichtig. Wir wollen stattdessen versuchen, den Kader durch neue hungrige Spieler breiter aufzustellen. Wir haben momentan viele ältere, aber auch noch einige sehr junge Spieler. Im mittleren Sektor haben wir Nachholbedarf. Dazu kommt die stärkere Ausrichtung des Vereins auf die eigene Jugend.

Ist der TSV nach fast vier Jahren schon ein etablierter Landesligist?

Ich denke nicht. Der vierte Platz vor zwei Jahren war meiner Ansicht nach nicht gut für den Verein. Er hat für eine gewisse Zufriedenheit gesorgt, was nicht förderlich ist. Es war zu wenig Konkurrenzkampf da. Einige Spieler sind schon recht alt und werden nicht mehr unendlich lang spielen. Wir brauchen in den nächsten Jahren Blutauffrischung. Es kann nicht das Ziel sein, jedes Jahr gegen den Abstieg zu kämpfen. Darauf habe ich keinen Bock, dann werde ich noch zum Alkoholiker.