Gans und Gebäude sind Geschichte

Teilen

Unter anderem grüßte eine vorwitzige Gans von den alten Mauern. © ph

Kunstwerke sind auf den Wänden der alten Zelenka-Gebäude entstanden. Zum Teil sind sie schon abgerissen, die Kunstwerke aber wurden fotografiert.

Gilching – Es war ein Experiment, das mit Unterstützung von Thomas Vilgertshofer aus Alling zu einer kleinen Erfolgsgeschichte wurde. Ursprünglich hatte der Graffitikünstler Melander Holzapfel alias „Lando“ aus Gilching die Idee, freie Flächen zu finden, um Jugendliche an die Graffiti-Kunst heranzuführen. Grundgedanke war, die ziellosen Schmierereien an Häusern, Garagen und Bahnunterführungen zu verhindern. Gelegen kam, dass die Industrie-Gebäude der Firma Zelenka an der Frühlingsstraße dieser Tage abgerissen werden, und Vilgertshofer als neuer Eigentümer von Landos Idee begeistert war (wir berichteten). Start der Aktion, an dem sich junge Talente aus dem Jugendtreff beteiligten, war am 1. August. Unterstützt wurde das Unternehmen außerdem von professionellen Graffitikünstlern, die in der Kürze der Zeit die maroden Mauern zu einer temporären Leinwand für Graffitikunst werden ließen.

Begeistert waren die zahlreichen Zaungäste, die bis aus München, Weilheim und Landsberg angereist kamen. Aber auch viele ehemalige Mitarbeiter von Zelenka kamen ein letztes Mal, um Erinnerungsfotos zu schießen, bevor die Abriss-Bagger ihre Arbeit aufnehmen. Zum Abschied der Aktion trafen sich auch Bauunternehmer Vilgertshofer, Urheber Lando, Gilchings Bürgermeister Manfred Walter sowie Marco Ziegletti alias Mr. Gum. Von ihm stammen die meisten Werke, unter anderem auch die vorwitzige Gans, die haushoch das Geschehen bis zum Abriss der Gebäude überwachte.

Bürgermeister Walter stellte fest: „Diese kreative Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Generationen und Talenten zeigt, wie Kunst Gemeinschaften verbinden und inspirieren kann.“ Bedauert wurde das schnelle Ende allgemein. Die Kunstwerke aber wurden allesamt professionell fotografiert und werden nun von den Künstlern auf ihren jeweiligen Internet-Seiten veröffentlicht.

Und was entsteht nun anstelle der Zelenka-Gebäude? „Ist der Abriss erledigt, starten wir sofort mit dem Bau von Wohnungen“, erklärte Vilgertshofer. Insgesamt sind rund 50 Wohneinheiten geplant. Er versprach außerdem, mit „Lando“ Kontakt aufzunehmen, sollten sich andere Objekte für so eine „tolle Aktion“ finden. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Baustelle nicht mehr betreten werden darf.

Uli Singer