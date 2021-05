Gastronomen sollen in Gilching länger öffnen dürfen

Die Gemeinde Gilching will, dass die Außengastronomie in den Sommermonaten länger offen bleiben darf.

Verkürzung der Sperrzeit im Sommer

Feiern im Außenbereich einer Gastronomie? Das ist in Gilching nur bis 22 Uhr möglich. Die Grünen haben nun angestoßen, probeweise eine verkürzte Sperrzeit einzuführen.

Gilching – Bereits im Jahr 2015 hatte regte Grünen-Gemeinderat Peter Unger angeregt, analog zu München die Öffnungszeiten für Freischankflächen in den Sommermonaten freitags und samstags auf 24 Uhr zu erweitern. Der Rat lehnte ab. „Nun hat sich eine neue Situation ergeben“, erklärte Unger in der Sitzung diese Woche. Er erinnerte daran, dass die Pandemie auch vor gastronomischen Betrieben nicht Halt gemacht habe. „Viele sind durch einbrechende Umsatzrückgänge in eine dramatische finanzielle Schieflage geraten, müssen um ihre Existenz fürchten oder haben bereits aufgegeben.“ Doch es bestehe die Möglichkeit, ihnen relativ unbürokratisch Hilfe zu leisten. Ungers Antrag lautete: „Die Gemeinde erlaubt probeweise für die Monate Juni, Juli, August und September sowie an Abenden vor Feiertagen, dass in Freischankflächen, vor Cafés, Kneipen, Restaurants und Wirtsgärten bis 24 Uhr gegessen und getrunken werden darf.“

Unger wies darauf hin, dass ein bestimmter Passus sichern soll, dass bei Missbrauch der verkürzten Sperrstunde diese kurzfristig widerrufen werden kann. Anhand einer Liste führte er an, dass von 26 gastronomischen Betrieben 13 von der Maßnahme profitieren würden. Bürgermeister Manfred Walter befürchtete, dass womöglich Bebauungspläne dagegensprechen und so eine „Zwei-Klassen-Gastronomie“ geschaffen werden könnte. Er räumte aber schließlich ein, dass eine Ausnahmegenehmigung wohl doch möglich sei.

Sowohl Oliver Fiegert (BfG) als auch Matthias Vilsmayer (FW) plädierten dafür, es zu probieren. „Wir müssen in diesen Zeiten ein Zeichen setzen und da helfen, wo Hilfe nottut. Die Menschen haben lange genug auf vieles verzichtet“, sagte Vilsmayer. Dem Argument konnte sich auch Walter nicht verschließen. „Ich werde mit dem Landratsamt abklären, was möglich ist. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde alles versuchen.“ Gegen drei Stimmen stimmte der Gemeinderats für die viermonatige Probezeit.

Uli Singer