Landfrauen feiern: Gesellig, besinnlich, originell

Teilen

Zur Adventsfeier im Gilchinger Gasthof Widmann kamen die Landfrauen um (v.l.) Annette Drexl, Brigitte Berchtold, Christa Wagner, Sonja Frey, Elisabeth Plabst, Kreisbäuerin Beatrice Scheitz, Sabine Urlberger-Wagner und Gabriele Bauer zusammen. © Andrea Jaksch

Rund 100 Ortsbäuerinnen aus dem Landkreis Starnberg kamen zum adventlichen Austausch in Gilching zusammen. Sie strichen heraus, wie wichtig die Landfrauen für Dorfgemeinschaften sind. Über ein geselliges Treffen mit originellem Ende.

Gilching – Ebenso gesellig wie besinnlich war die Stimmung am Samstag anlässlich der Adventsfeier der Landfrauen. Gut 100 Ortsbäuerinnen aus dem gesamten Landkreis Starnberg fanden sich im Gasthof Widmann in Gilching zusammen und genossen den angeregten Austausch bei allerlei selbst gebackenen Torten, weihnachtlichen Erzählungen und festlicher Stubenmusik.

Von Gilching bis Andechs zählt der Kreis 31 Ortsverbände mit rund 600 Landwirtinnen jeder Altersklasse. Erst im Sommer ins Amt berufen, ist Beatrice Scheitz bayernweit die jüngste Kreisbäuerin. „Mir liegen die Landwirtschaft und das ländliche Leben am Herzen. Und dass die nächste Generation, wir jungen Leute, uns engagieren“, sagt die 25-jährige Andechserin, die drei Jahre lang den Titel der Milchkönigin behauptete. Ebenso wie ihre Stellvertreterin Annette Drexl (53) zeigte sich Scheitz sehr zufrieden über den gut gefüllten Saal. Immerhin musste der Landfrauentag die letzten zwei Jahre pandemiebedingt ausfallen und wurde jetzt umso freudiger nachgeholt.

„Die Landfrauen sind sehr wichtig für die Dorfgemeinschaft – ein Bindeglied zwischen Erzeuger und Verbraucher“, so Drexl. Die Rolle der Frau in der Landwirtschaft habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert, erklärte die Vize-Kreisbäuerin, die auf ihrem Schlagenhofener Hof die Milch noch melkfrisch mit dem Scheffel serviert: „Die Frau steht heute neben und nicht hinter dem Mann.“ Scheitz stimmte zu und ergänzte: „Wichtig ist auch die Bildungsarbeit, gerade für die Kindergärten und Schulen – da sind die Landfrauen sehr aktiv unterwegs. Da geht es um Fragen wie: Wo ist beim Bulldog der erste Gang? Und wie melkt man eigentlich?“, berichtete die Kreisbäuerin.

Was sind eigentlich Engel?

Während die Hadorfer Stubenmusik weihnachtliche Klänge in den Gasthof zauberte, blieb für die Landfrauen zwischen 25 und 86 Jahren ausgiebig Zeit zum Austausch. Mit dem Adventsnachmittag wollen die Landfrauen den Zusammenhalt fördern. Einen musikalischen Höhepunkt gab es am Samstag für die 38 Sängerinnen des Landfrauenchors, die ihr 40. Jubiläum begingen und jeweils mit Urkunden ausgezeichnet wurden. Mit traditionellen Weihnachtsweisen trug der Chor zugleich zur musikalischen Einstimmung auf die Feiertage bei.

Mit ihrer Lesung mit allerlei weihnachtlichen Geschichten regten Sabine Urlberger-Wagner und Gabriele Bauer das Publikum zum Nachdenken an. Was sind eigentlich Engel? Und gibt es sie heutzutage noch? Hat unser Computerzeitalter sie nicht längst wegrationalisiert? Urlberger und Bauer, Mitglieder der Kreisvorstandschaft, flochten immer wieder aparte Überlegungen zur Weihnachtszeit in den kurzweiligen Nachmittag ein und rundeten so die Landfrauenrunde in origineller Weise ab. (nf)