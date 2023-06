Gewerbepark-Erweiterung auf Eis gelegt

Auf Eis gelegt: die Entwicklung eines Gewerbegebiets in Gilching. © Jens Wolf

Gilchings Gemeinderat sollte am Dienstag ein seit vielen Jahren angestrebtes Projekt, die „Revitalisierung und Erweiterung des Gewerbeparks Nord“, auf den Weg bringen. Allerdings legte er das Vorhaben nach knapp drei Stunden Diskussion auf Eis.

Gilching – Das einst geplante Vorhaben einer Erweiterung des Gewerbeparks Nord in Gilching liegt seit Dienstag auf Eis. Gegen die Stimmen von Peter Unger und Martin Pilgram (beide Grüne) beschloss der Gemeinderat, die Erweiterung vorerst ruhen zu lassen und stattdessen ein Konzept für die Rekultivierung des alten Gewerbegebietes zwischen Talhofstraße und Starnberger Weg auf den Weg zu bringen.

Laut Flächennutzungsplan war eine Erweiterung dieses Gewerbegebiets schon seit den 1970er-Jahren geplant. Jedoch sollte mit der Umsetzung gewartet werden, bis die Westumfahrung gebaut ist, um von dort aus auch die Erschließung zu regeln – was als Entlastung für den immer mehr zunehmenden innerörtlichen Verkehr gedacht war. Es war Gewerbereferent Manfred Herz (CSU) in Kooperation mit Christian Winklmeier (SPD), die vor etwa fünf Jahren eine sogenannte „Revitalisierung“ des bestehenden Gewerbegebietes anregten.

Seither ist wenig passiert, vielmehr setzte laut Herz „ein schleichender Prozess der Umwandlung von leer stehenden Büroetagen in Wohnungen ein“. Nun sollten laut Beschlussvorlage der Verwaltung „strukturelle Mängel und teilweise auch Leerstände im Gewerbepark Nord“ untersucht werden. Zumal ansässige Firmen auf die Gemeinde zugekommen seien n und ein Entwicklungsgesuch vorgetragen hätten. „Ziel der Gemeinde sollte es sein, den alteingesessenen Betrieben eine Standortperspektive zu ermöglichen, um Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten und um insgesamt zu einer Revitalisierung des Gewerbeparks beizutragen“, erklärte Bürgermeister Manfred Walter.

Mit ins Boot geholt wurden der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, Christian Hörmann vom Beratungsbüro Cima sowie der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft gwt, Christoph Winkelkötter.

In einem ausführlichen Referat zählte Hörmann offensichtliche Schwachpunkte des bestehenden Gewerbegebietes auf, darunter mangelnde Sicherheit und Sauberkeit, eine fehlende Beschilderung und durch zahlreiche Wohnwagen zugeparkte Straßen. Als Erweiterung gab er einen ermittelten Bedarf von rund 21 000 Quadratmetern an.

Von einer Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes wollte Winklmeier am Dienstag nichts wissen. Er monierte, wie auch weitere Ratsmitglieder, fehlende Unterlagen. „Und ohne eine Sitzungsvorlage und ohne Konzept ist auch eine Entscheidung nicht möglich.“ Zudem warnte er davor, freie kommunale Flächen an Gewerbetreibende zwecks Erweiterung zu verkaufen. „Wir brauchen mit Sicherheit in fünf bis zehn Jahren diese Flächen für gemeindliche Einrichtungen“, betonte Winklmeier.

Matthias Vilsmayer (FW) wiederum regte einen „Workshop für alle Fraktionen“ an. „Um eine Mehrheit für eine Erweiterung zu finden, muss ein Konzept her, in das noch wichtige Punkte mit eingearbeitet werden müssen“, sagte er. Rosmarie Brosig (BfG) war außerdem der Meinung: „Eine Revitalisierung wollen wir alle, aber kein neues Gewerbegebiet.“

Uli Singer