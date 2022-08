Giftköder: Hundehalter in Gilching müssen vorsichtig sein

Von: Hanna von Prittwitz

Bei Gilching sind möglicherweise Giftköder ausgelegt worden (Symbolbild). © Florian Schuh/dpa (Symbolbild)

Bei Gilching sind möglicherweise Giftköder ausgelegt worden, die vor allem für Hunde gefährlich werden können. Es gibt mindestens zwei Verdachtsfälle.

Gilching - Verunsicherung herrscht bei Hundebesitzern in Gilching-Argelsried. Das Tiergesundheitszentrum Weidenbach in Weßling warnt schon seit einigen Tagen in den sozialen Medien vor möglicherweise bei Argelsried ausgelegten Giftködern.

Anzeichen seien akute Blutungen aus dem Maul sowie Erbrechen ohne ersichtlichen Grund. Wie Dr. Martina von Weidenbach bereits am Freitag auf Rückfrage bestätigte, gebe es allein in ihrer Praxis zwei Verdachtsfälle, beide Hunde kämen aus dem Bereich Gilching-Argelsried. Nach wie vor handele es sich jedoch um einen Verdacht, am Mittwoch werde mit einem Ergebnis der Untersuchungen der Hunde gerechnet, teilte eine Mitarbeiterin der Praxis gestern mit.

Die Praxis rät Hundebesitzern, die Tiere derzeit nicht von der Leine zu lassen, die Augen nach Ködern offen zu halten und im Fall einer Erkrankung sofort den Tierarzt zu kontaktieren.