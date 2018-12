23-Jähriger schlägt auf Autos ein 

Die Polizei hatte es am Wochenende in Gilching mit einem jungen Mann zu tun, der auf der Straße randalierte.

Gilching - Es ist ein ungewöhnlicher Fall für die Polizei, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gilching zugetragen hat. Gegen 0.40 Uhr wurden die Beamten der zuständigen Inspektion Germering alarmiert, weil ein Mann auf der Fahrbahn der Römerstraße herumlief, vor Autos sprang und auf diese einschlug. Als eine Streifenbesatzung an die Örtlichkeit kam, versuchte der 23-Jährige aus Weßling gerade, einen unbekannten Passanten anzugreifen, berichtet die Polizei. Die Beamten überwältigten ihn, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. „Dabei leistete er massiv Widerstand, beleidigte die Beamten und versuchte sie zu beißen“, berichtet ein Polizeisprecher. Es sei bei dem Vorfall aber niemand verletzt worden. Der 23-Jährige kam schließlich in eine psychiatrische Einrichtung. mm