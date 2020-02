15-Jährige stürzt mit 2,06 Promille intus in Bahngleis

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am späten Freitagabend am S-Bahn-Halt Neugilching ins Gleis gestützt. Sie war nach Angaben der Polizei sturzbetrunken.

Gilching - Sie hatte Glück im Unglück, dennoch dürfte die Geschichte Fassungslosigkeit hervorrufen. Ein stark alkoholisiertes 15-jähriges Mädchen ist am späten Freitagabend am S-Bahn-Halt Neugilching vom Bahnsteig in den Gleisbereich gestürzt. Wie die Bundespolizei berichtet, erlitt die Jugendliche dabei Schürfwunden. Sie konnte leicht verletzt aus den Gleisen geborgen werden. Nach einer Erstversorgung transportierte der Rettungsdienst sie in eine Münchner Klinik.

Bei der Deutsch-Ungarin aus Sendling stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille fest. Während des Einsatzes war die Strecke der S 8 zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Herrsching in der Zeit von etwa 23.20 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Zwischen Herrsching und Weßling pendelten in dieser Zeit zwei S-Bahn-Züge. Zwischen Germering und Weßling war kurzzeitig ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet. Um 0.01 Uhr vermeldete die S-Bahn, dass die Strecke wieder befahrbar war.