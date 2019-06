16-Jährige erpresst und bedroht

Seinen exzessiven Marihuanakonsum macht ein 27-jähriger Mann aus Gilching dafür verantwortlich, dass er eine Minderjährige erpresste und ihr drohte. Am Freitag bekam der 27-Jährige sein Urteil.

Gilching – Er hat einer 16-Jährigen nicht nur vier Mal Marihuana gegeben. Er hat sie auch um Geld erpresst und sie dazu gebracht, ihm Drogenabnehmer zu beschaffen. Vor dem Landgericht München II hat ein 27 Jahre alter Kfz-Lackierer aus Gilching nun zugegeben, was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft – von der Abgabe der Drogen an Minderjährige bis hin zur räuberischen Erpressung.

Der 27-Jährige, vorbestrafte italienische Staatsbürger sagte selbst nichts zu den Vorwürfen und wollte auch keine Fragen beantworten. Er ließ aber ein Geständnis über seinen Verteidiger Michael Pösl abgeben: „Der Sachverhalt wird vollumfänglich, ohne Wenn und Aber, eingeräumt.“ Der Gilchinger habe im Tatzeitraum „exzessiv Betäubungsmittel, vor allem Cannabis, konsumiert“. Dafür sei er verantwortlich, das wisse er auch, aber keine der Taten wäre geschehen, wenn er nicht drogenabhängig gewesen wäre.

Die 16-Jährige habe sich anfangs gut mit dem Angeklagten verstanden

Das Mädchen sagte als Zeugin aus. Sie habe den Angeklagten über einen Freund kennengelernt und sich gut mit ihm verstanden. Er habe zu ihr gesagt, dass sie wie eine kleine Schwester für ihn sei. „Aber irgendwann hat es umgeschlagen, ich weiß nicht warum.“ Er habe sie beleidigt und bedroht. Nachts sei er vor ihrem Fenster gestanden und habe ihr Leute geschickt. „Ich habe nie etwas gekauft“, sagte das Mädchen, „sondern nur mitgeraucht wegen meiner Rückenprobleme. Aber das wollte ich irgendwann nicht mehr.“ Daraufhin habe er ihr gedroht, dass er ihrer Familie etwas antun werde, wenn sie ihm nicht wöchentlich 150 Euro bezahle. Insgesamt gab sie ihm dann 300 bis 400 Euro sowie ihren Ipod und ihr Ipad. Das soll als Pfand gedacht gewesen sein, doch sie hat die Geräte bis heute nicht zurückbekommen. Ebenso drohte der Gilchinger, ihrer Familie etwas anzutun, sollte sie ihm nicht Kunden vermitteln. Daraufhin zeigte sie einigen Bekannten den Weg zum Angeklagten. „Ich hatte Angst vor ihm“, sagte das Mädchen, denn er sei immer wieder aggressiv gewesen.

Wegen Vorstrafen muss der 27-Jährige nun mehr als zehn Jahre ins Gefängnis

Zu Beginn des Prozesses hatten die Beteiligten erfolglos versucht, sich in einem Rechtsgespräch zu einigen. Das Gericht hätte dem Angeklagten bei einem Geständnis eine Gesamtfreiheitsstrafe zwischen vier Jahren und drei Monaten sowie vier Jahren und neun Monaten in Aussicht gestellt. Doch das war dem Staatsanwalt zu wenig und dem Verteidiger zu viel. Letztlich kassierte der 27-Jährige eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren. Aufgrund von Vorstrafen summiert sich die Gefängnisstrafe auf zehn Jahre und zwei Monate. Außerdem wurde die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt angeordnet.

von Nina Gut