ADFC beklagt verhärtete Fronten

Der ADFC würde auf der Fußgängerzone in Gilching gerne die „Radsam-Kampagne“ anwenden. Der Umweltausschuss hatte dies zuletzt abgelehnt. Die Enttäuschung ist groß.

Gilching – Radler und Fußgänger tun sich miteinander oft schwer. Umso enttäuschter ist Peter Schmolck, Ortsgruppensprecher des ADFC Gilching, vom Verlauf der Diskussion in der jüngsten Gilchinger Umweltausschusssitzung (wir berichteten). „Ich bin empört und frage mich, was ist dran am Radler-Feindbild, wenn jemand darauf überhaupt nicht verzichten kann“, fragt er sich in einer Pressemitteilung.

Eigentlich habe der ADFC gemeinsam mit der Gemeinde etwas gegen die „verhärtete Kampfstellung zwischen Fußgängern und Radfahrern“ unternehmen wollen, so Schmolck. In diesem Zusammenhang habe er die „Radsam-Kampagne“ vorgeschlagen. „Der Verlauf der Debatte zeigte nur wieder, wie wichtig eine Entkrampfung dieses Feindbilds wäre“, findet Schmolck.

Es sei in der Sitzung schon damit losgegangen, dass Vize-Bürgermeister Martin Fink Zweifel daran geäußert habe, dass Schmolcks entsprechender Antrag in der Bürgerversammlung im Herbst überhaupt eine Mehrheit gefunden habe. „Ja, hat er, und zwar deutlich“, davon ist Schmolck überzeugt.

Bei der Debatte nun sei ihm zweierlei aufgefallen: „Die Beschwerden über die rücksichtslosen Radler wurden so vorgetragen, als ginge es darum, den Radlern eine vorhandene Erlaubnis der Einfahrt wieder zu entziehen.“ Ihm stelle sich die Frage, warum viele Radler trotz Verbotes überhaupt durch die Fußgängerzone fahren. „Eine Antwort lautet: Ich kenne kaum jemandem, dem das Verbot bewusst ist.“ Warum nicht? Das sei möglicherweise auch eine Form von Feindbildpflege. Es habe in der Sitzung auch keinen Vorschlag dazu gegeben, wie man dem Unwesen der Radler in der Fußgängerzone beikommen könnte. „So, als ob die den Radlern nicht einmal bekannte Tatsache, Verbotenes zu tun, Bestrafung genug wäre.“ Der einzige Vorschlag mit dem Ziel, das Miteinander zu verbessern, sei seiner gewesen – mit der Radsam-Kampagne, „die natürlich nicht ohne (offizielle!) Öffnung der Fußgängerzone möglich ist“.

Er wisse sehr wohl, wie bedrängt sich Gilchinger Fußgänger oft in Gehsteigbereichen fühlten, „gerade dort, wo die Mitbenutzung durch Radfahrer erlaubt ist“. Vielen Radfahrern sei unbekannt, dass das Gesetz dort Rücksicht auf Fußgänger und Schrittgeschwindigkeit verlange – wie auch in einer freien Fußgängerzone. Die Kampagne könnte Aufklärung bewirken, und zwar am besten in einem Verkehrsraum mit sozialer Kontrolle: „eben der Gilchinger Fußgängerzone“.