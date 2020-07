Auf frischer Tat ertappt

Der Polizei Germering sind in der Nacht auf Dienstag in Gilching drei Schmierer ins Netz gegangen. Die Art und Weise, wie es zur Festnahme kam, gleicht dabei fast schon einem Krimi.

Gilching – Wie Andreas Ruch, stellvertretender Inspektionsleiter, berichtet, hatte ein Zeuge um 1.20 Uhr in der Früh drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie sich am S-Bahnhof in Neugilching in Fahrtrichtung Herrsching dazu aufmachten, alle möglichen Gegenstände mit einem Eddingstift zu beschmieren. Der Mann rief sofort die Polizei. „Mehrere Streifen näherten sich daraufhin geräuschlos dem Tatort“, schildert Ruf. Eine Streifenbesatzung verhinderte gerade noch, dass einer der Burschen, der eigens auf einen Mast geklettert war, die Bahnhofsuhr beschmierte. Im letzten Moment erfolgte der polizeiliche Zugriff. Der bereits polizeibekannte Täter, ein 17-jähriger Schüler aus Inning, musste nicht ganz freiwillig von dem erklommenen Masten wieder heruntersteigen. Auch bei seinen am Bahnsteig festgenommenen Komplizen, einem 20-jährigen Schüler aus Gilching und einem weiteren 17-jährigen Schüler aus Inning, handelt es sich laut Ruch um „deliktisch einschlägig bekannte Personen“. Offenbar hatten sich zwei der Schmierer für ihre Taten ordentlich Mut antrinken müssen. Der freiwillige Alkotest ergab jedenfalls bei dem Gilchinger 1,6 Promille, und bei einem der Inninger 1,4 Promille.

Ruch freut sich über den Fahndungserfolg. „Unschöne Schmierereien an öffentlichen Gebäuden, Verkehrsschildern, in Unterführungen oder Trafohäuschen, die Palette der auf diese Weise angegangenen Objekte ließe sich noch vielfältig erweitern, gehören leider mittlerweile zum gewohnten Anblick beziehungsweise zum Straßenbild vieler Kommunen“, bedauert er. Dabei handelt es sich um Sachbeschädigung. In den meisten Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen.