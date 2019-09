Brand in Arztpraxis: Mitarbeiterin verletzt

Bei einem Brand in einer Gilchinger Arztpraxis ist am Montagmittag eine Angestellte (22) verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro.

Gilching – Ein Großaufgebot an Rettungskräften war gestern Mittag in Gilching im Einsatz. In einer Zahnarztpraxis an der Ecke Römerstraße/Karolingerstraße war es zu einem Küchenbrand gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte eine Mitarbeiterin aus Versehen die falsche Herdplatte angestellt. Auf der Platte stand noch ein Topf mit Öl, das sich nun erhitzte und stark zu rauchen begann.

Um 12.39 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Nachdem dieser auf „Zimmerbrand mit Personen in Gefahr“ lautete, fuhren insgesamt mehr als 30 Kameraden aus Gilching und Geisenbrunn zum Einsatzort, dazu der Rettungsdienst und die Polizei. Mit schwerem Atemschutz ging ein Trupp in die Praxis im ersten Stock. „Das Feuer war schnell gelöscht“, berichtet Gilchings Kommandant Robert Strobl auf Anfrage des Starnberger Merkur. Dennoch entstand in der Küche nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Darüber hinaus war die Praxis so verraucht, dass die Feuerwehr etwa eine halbe Stunde lang mit Belüftungsarbeiten beschäftigt war.

Eine 22 Jahre alte Mitarbeiterin der Arztpraxis erlitt bei dem Brand zudem eine Rauchvergiftung. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. ps