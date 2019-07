Brennendes Auto sorgt für Chaos

Auf der Römerstraße in Gilching hat am Dienstagnachmittag ein Fahrzeug gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Gilching - Ein brennender Jaguar hat am Dienstagnachmittag in Gilching für ein Verkehrschaos gesorgt. Der Besitzer, ein 30-jähriger Mann aus Dachau, hatte das Fahrzeug gerade aus der Werkstatt geholt und wollte beim Gutachter in Gilching einen Hagelschaden anschauen lassen. Als er um 13.40 Uhr auf der Römerstraße unterwegs war, fing der Motor plötzlich Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Gilching löschte den Brand binnen einer halben Stunde unter schwerem Atemschutz. Die Römerstraße war für eine halbe Stunde gesperrt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzte die Polizei Germering auf etwa 15000 Euro.