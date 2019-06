Diana Franke begeistert die Grünen

Gilchings Grüne haben Diana Franke als ihre Bürgermeisterkandidatin nominiert.

Gilching – Diana Franke ist das neue Gesicht der Gilchinger Grünen. Am Dienstagabend wurde die 50-Jährige während der Aufstellungsversammlung im Wirtshaus zum Sportpark zur Spitzenkandidatin für das Bürgermeisteramt gewählt. Den Kommunalwahlen im März 2020 blickt die geborene Starnbergerin mit viel Elan entgegen.

Seit 2012 wohnt Franke mit Mann und Sohn in Gilching, im September 2018 trat sie den Ortsgrünen bei. Für die im Controlling und Betriebsrat einer DLR-Tochter tätige Franke eine echte Punktlandung: „Ich wollte mehr machen als nur ein umweltfreundliches Auto fahren und in einem umweltfreundlichen Haus wohnen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier an der richtigen Adresse.“

Obwohl Parteiarbeit für sie Neuland ist, tritt Franke ihre Nominierung für die Grünen aus vollem Herzen an: „Zweifelsohne stehe ich vor einer Herausforderung, der ich mich aufgrund meiner Lebens- und Berufserfahrung aber gewachsen fühle. Ich bin kein Küken mehr.“ Als größtes Motiv nannte sie ihre Vorbildfunktion als Mutter: „Mein Sohn wird mich bestimmt in ein paar Jahren fragen, was hast du eigentlich gemacht.“ Der Neunjährige und ihr Ehemann Oliver Berger begleiteten sie auch zur Aufstellungsversammlung.

Frankes Wahlkampfschwerpunkte sind brandaktuell wie brisant: Rechtsruck und Klimawandel. „Rechtspopulistische Tendenzen kommen ja zumeist aus einer diffusen Angst vieler Menschen vor dem Verlust des Gewohnten“, sagte sie und will mit sozialem Wohnungsbau, mehr Bürgertransparenz, Mehrgenerationenhäusern und interkulturellen Veranstaltungen gegensteuern.

Als grüne Rathauschefin will Franke unter anderem eine Klimaschutzkampagne für Gilching auf den Weg bringen, den massiven Flächenfraß stoppen und einen verpackungsfreien Supermarkt ins Leben rufen. Radikales Umdenken sei vor allem in Sachen Verkehr nötig: „Es droht ein Verkehrskollaps in Gilching. Wir brauchen dringend ein modernes grünes Mobilitätskonzept mit Vorrang für Fuß- und Fahrradverkehr sowie gutem öffentlichen Nahverkehr.“ Frankes Motto „Es ist Zeit, dass sich was dreht“, fand im Parteikreis breite Resonanz. „Du hast mich so überzeugt, da fällt mir nichts mehr ein“, sagte Peter Unger, der am Dienstag als grünes Urgestein für 40 Jahre Gemeinderatsarbeit mit einem allseits signierten Felsbrocken ausgezeichnet wurde.

Ortsvorstand Anja Kiemle beschrieb Ungers Profil so: „Deine steinerweichende Hartnäckigkeit, wie du Antrag um Antrag stellst und vieles erreichst dadurch.“ Wie viele Wählerstimmen Franke im März 2020 einsammeln wird, wird spannend. Den gesammelten Ortsverband hat sie hinter sich, Urgestein Unger inklusive.

Nilda Höhlein