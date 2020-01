Ein Ort hält zusammen - Gilching und die Suche nach einem kleinen Mädchen

Die stundenlange Suche nach einem acht Jahre alten Mädchen hat am Dienstagabend in Gilching eine ungeahnte Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Mehr als hundert Bürger beteiligten sich aktiv an der Suche. Ehrenamtliche koordinierten den Einsatz, ein Gastwirt spendierte Kaffee.

Gilching – „Bahnhof Neugilching sowie Gilching-Argelsried: nichts. Auch die Wege entlang: nichts.“

„Talhofstraße war ich, auch nichts.“

„War im Altdorf unterwegs, hab sie nicht gesehen.“

Im Sekundentakt gehen diese und ähnliche Nachrichten am Dienstagabend auf den Handys von knapp 500 Gilchingern ein. Viele der Bürger beteiligen sich aktiv an der Suche nach dem acht Jahre alten Mädchen, das nach dem Besuch der James-Krüss-Grundschule nicht nach Hause gekommen war (wir berichteten). Straßen und Wege, Spiel- und Sportplätze, Hütten und Stadl – im ganzen Ort suchen Väter, Mütter und Kinder nach der Schülerin. Es ist eine Welle der Solidarität, die binnen kürzester Zeit gefühlt ganz Gilching erfasst.

„Das war überwältigend“, sagt Ann-Sophie Falk auch noch am Tag danach im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Wie Bürger aus Gilching und von Gemeinden drumherum zusammengearbeitet haben, war der Wahnsinn.“ Die 38 Jahre alte Medizintechnikerin hat am Dienstagabend bei der Suche mitgeholfen – und sie hat sie zu einem ganz maßgeblichen Teil auch organisiert. „Das war eine Selbstverständlichkeit“, sagt sie.

Falk arbeitet seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich im Rettungsdienst, hat bereits zahlreiche Vermisstensuchen mitgemacht. Am Dienstag beteiligt sie sich ganz privat an der Aktion – und fürchtet nach dem 200. Kommentar auf Facebook, dass die Suche ins Chaos rutscht.

Also richtet sie eine erste Whatsapp-Gruppe ein, die binnen kürzester Zeit mit 250 Teilnehmern geschlossen wird, eine zweite Gruppe folgt sofort. Und sie organisiert einen Treffpunkt: Die Ecke Landsberger Straße/Waldstraße ist fortan Anlaufstelle für alle, die helfen und Informationen aus erster Hand bekommen wollen. Dort ist auch Tizian Fröschl dabei, den viele Gilchinger als Kaminkehrer kennen. Helfer werden nun gezielt in einzelne Straßen geschickt, in Siedlungen und abgelegene Bereiche – zu Fuß, mit dem Rad, im Auto. Währenddessen sind auch mehrere Streifen der Germeringer Polizei und weiterer Dienststellen unterwegs, dazu zwei Mantrailer-Hunde der Polizei und ein Polizeihubschrauber.

„In der Tiefgarage ist leider nichts.“

„Wir sind alle Spielplätze abgefahren, auch leider nichts.“

„Am Obstgarten nix.“

Immer weiter ploppen die Nachrichten auf den Handys auf. Melanie Bastin sitzt gerade in einer S-Bahn aus München, als sie via Facebook von der Geschichte erfährt. Zu Hause angekommen, setzt sie sich ins Auto, fährt durch die Straßen und hält Ausschau nach dem Mädchen mit der roten Jacke und der roten Mütze. „Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit zu helfen“, sagt die Projektmanagerin, die selbst ein 16 Jahre altes Kind hat. Ganz genauso reagiert die zweifache Mutter Melanie Odrozek. „Ich konnte nicht einfach zu Hause rumsitzen“, sagt die Altenpflegerin und gibt damit ein Gefühl wieder, das an diesem Abend mehr als hundert Gilchinger umtreibt.

Als um 19.10 Uhr die erlösende Nachricht eintrifft, brandet an der Landsberger Straße Applaus auf, in den Whatsapp-Gruppen erscheinen Herzchen und Daumen-hoch-Symbole. Das Mädchen ist gefunden. Sie war mit der S-Bahn nach München gefahren und dort in einem Einkaufszentrum Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aufgefallen – wohlbehalten.

Auch wenn die vielen Helfer die Schülerin in Gilching also gar nicht finden konnten – die Suche hat die Menschen dennoch zusammengeschweißt. „Hier haben so viele Menschen mitgeholfen und Zivilcourage gezeigt, das gibt mir Hoffnung“, sagt Tizian Fröschl. „Da waren Amerikaner und Engländer dabei, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.“ Auch Melanie Odrozek ist überwältigt. „Ein Hoch auf alle Gilchinger“, sagt sie.

Ihren Teil dazu beigetragen haben auch die Chefs des Lokals „Ultimax Taste“ an der Waldstraße. Geschäftsführer Tobias Ernst und Teilhaber Uli Joachim versorgen die Helfer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit kostenlosem Kaffee. Dafür haben sie extra die große Kaffeemaschine des Guichinger Madl- und Burschenvereins geholt, um mehr Durchlauf zu haben. „Das ist doch selbstverständlich“, sagt Joachim. Ein Satz, der hundertfach zu hören ist – und der hundertfach ernst gemeint ist.

Froh und dankbar über das glückliche Ende ist auch Veronika Büttner-Meder, die Rektorin der James-Krüss-Grundschule. Sie hält am Dienstagabend sowohl Kontakt mit der Polizei als auch zu den Eltern ihrer Schülerin. Als sie die positive Nachricht erhält, seien ihr viele Steine vom Herzen gefallen – „vor allem große“, sagt sie. Unter vielen Schülern ist die Aktion am Mittwoch noch Thema, schließlich haben einige selbst mitgesucht. Auch ihnen gebührt der Dank nach jenem denkwürdigen Abend.

