Feldweg soll Feldweg bleiben

Aufruhr in der Gilchinger Waldkolonie: Seit bekannt ist, dass die Verlängerung der Melchior-Fanger-Straße asphaltiert werden soll, häufen sich die Beschwerden.

Gilching – Für kommenden Samstag hat Dr. Helmut Pabst zu einer Unterschriftenaktion eingeladen.

Es war Martin Pilgram von der Grünen-Fraktion, der im September den Antrag stellte, den gut befestigten Feldweg zwischen dem Argelsrieder Weg (Waldkolonie) und der Einfahrt Gewerbegebiet Süd auf 3,50 Meter Breite im Sinne einer optimalen Radwegverbindung „winterfest“ zu machen. Laut Verwaltung kommt dies einer Asphaltierung gleich. Pilgram forderte zudem, auch den Geh- und Radweg bis hin zur Zeppelinstraße auf einer Breite von 2,50 Meter „winterfest“ zu machen. Dem Antrag stimmten Gilchings Räte in der Bauausschusssitzung Mitte Oktober zu, gleichwohl Bauamtsleiter Max Huber in der Beschlussvorlage schriftlich davor warnte, dass bei einer Asphaltierung des Feldweges dieser künftig mehr noch von Autofahrern als Schleichweg genutzt werden würde (wir berichteten).

In einem Flugblatt mahnen nun Anwohner, dass „bereits seit einiger Zeit die Feldwege südlich der Autobahn als Zubringer beziehungsweise als Verbindung der Gewerbegebiete Süd sowie Oberpfaffenhofen und auch als Zubringer zur Staatsstraße missbraucht werden“. Und auch in der Gemeindeverwaltung häufen sich die Beschwerden und die Befürchtungen, dass durch die Asphaltierung noch mehr Verkehr in die Waldkolonie geholt wird. Für nicht nachvollziehbar hält auch Pabst den Antrag der Grünen-Fraktion. „Beim Bau des Gewerbegebietes Süd wurde ausdrücklich versichert, dass der verlängerte Melchior-Fanger-Weg ein Feldweg bleibt“, erinnert sich der langjährige CSU-Gemeinderat. „Es war Bürgermeister Thomas Reich, der dieses Versprechen in der Bürgerversammlung im Jahr 2004 nachweislich noch einmal bestätigte.“ Schon heute sei das Verkehrsaufkommen in der Siedlung gewaltig gestiegen, stellt der 78-jährige Sportarzt fest. „Wird der Feldweg asphaltiert, ist die logische Konsequenz, dass ihn noch mehr Autofahrer nutzen werden, um den Staus auf der Römerstraße beziehungsweise auf der Autobahn zu umgehen. Was auch nachvollziehbar ist.“

In Absprache mit Anwohnern aus der Waldkolonie lädt Pabst nun für kommenden Samstag, 11. Januar, zwischen 14 und 17 Uhr zu einer Unterschriftensammlung ein. Treffpunkt ist vor der Garage in der Melchior-Fanger-Straße 36. „Wir wollen den Antrag stellen, dass auf diese 160 000 Euro teure Asphaltierung verzichtet wird, da nach unserer Meinung der Weg bereits gut befestigt ist. Er wird seit Jahren von Spaziergängern wie auch Radfahrern genutzt, ohne dass es Beschwerden gab. In unserer Siedlung gibt es etliche Straßen, die lange nicht so gut befahrbar sind.“

Kein Verständnis für die Aufregung zeigt Martin Pilgram. „Ich habe lediglich den Antrag gestellt, den Weg winterfest zu machen. Was die Verwaltung daraus macht, dafür kann ich nichts“, betonte er auf Anfrage. In der Bauausschusssitzung hat Pilgram den Ausführungen der Verwaltung ohne kritische Anmerkungen zwecks der Asphaltierung zugestimmt. Immerhin geht es um insgesamt 2000 Quadratmeter, die neu versiegelt werden.

Uli Singer