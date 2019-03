Gemeinderat kippt Wohnungsbaukonzept

Zehn Einheiten am Bahnhof sind Politikern zu wenig

Überraschende Wende in der Sitzung des Gilchinger Gemeinderates am Dienstagabend: Nachdem das Konzept für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums am Bahnhof Argelsried präsentiert worden war, legte die Mehrheit des Gremiums ein Veto ein. Nun soll die Planung neu aufgerollt werden.