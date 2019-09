Guter Vorsatz nach Trunkenheitsfahrt überzeugt Amtsrichterin nicht

Fahren ohne Führerschein und dann auch noch betrunken: Ein 27-jähriger Mann aus Gilching hat sich während der Wiesn im vergangenen Jahr einiges zuschulden kommen lassen. Nun stand er deshalb vor Gericht.

Gilching – Seinen Führerschein musste er bereits vor einem Jahr abgeben, dennoch wurde ein 27-jähriger Gilchinger zur Wiesnzeit 2018 betrunken in seinem Pkw aufgegriffen. Jetzt musste sich der Sachbearbeiter wegen Trunkenheit im Verkehr, vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Beleidigung vor dem Starnberger Amtsgericht verantworten.

Glaubt man dem Angeklagten, so war seine kurze Autofahrt vom Argelsrieder Bahnhof bis nach Hause eine echte Ausnahme. Nachdem ihm der Führerschein im Juli vorigen Jahres entzogen worden war, hatte er seinen Pkw vorübergehend einem Freund überlassen. Mit diesem Kumpel geriet er während des Oktoberfestes in Streit. Er wollte ihm das am S-Bahnhof in Gilching abgestellte Auto plötzlich nicht mehr gönnen. „In seiner Wut nahm mein Mandant damals den Autoschlüssel an sich“, sagte der Verteidiger. „Das war einfach eine dumme Aktion“, fügte der geständige Angeklagte hinzu.

Der Angeklagte hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut

Als Polizeibeamte den Angeklagten an jenem Oktoberabend mit 1,5 Promille Alkohol im Blut aufgriffen, zeigte sich der Gilchinger nicht von seiner besten Seite. „Ich habe mich zu Verbalinjurien hinreißen lassen“, räumte der 27-Jährige vor Gericht ein. Zugute kam dem Angeklagten die kurze Fahrtstrecke von nur 1,5 Kilometer. Belastend war jedoch eine Vorverurteilung wegen Trunkenheit am Steuer von Juli 2018. Sein Rechtsanwalt ließ Hoffnung durchblicken: „Seit dem letzten Vorfall entsagt mein Mandant dem Alkohol, er hat sich einem Abstinenzkontrollprogramm unterzogen.“ Der Angeklagte wies dem Gericht seine im Januar 2019 begonnene Teilnahme an diesem Programm nach: „Als Vorsatz für das neue Jahr.“

Für die Staatsanwaltschaft Grund genug, ein Auge zuzudrücken. Obwohl die Alkoholfahrt nur drei Monate nach dem ersten Trunkenheitsurteil stattgefunden hatte, plädierte die Staatsanwältin für die maßvolle Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 55 Euro. Aus Sicht von Richterin Christine Conrad zu wenig: „Zu 90 Tagessätzen konnte ich mich nicht durchringen. Das war eine Wiederholungstat mit großer Rückfallgeschwindigkeit. Normalerweise gibt es dafür ohne großes hin und her vier Monate zur Bewährung.“ Die dennoch verhängte Geldstrafe setzte die Amtsrichterin mit 100 Tagessätzen à 55 Euro fest. Die Sperrfrist für die Fahrerlaubnis beträgt neun Monate.

von Nilda Höhlein