Hausmeister überrascht Einbrecher am CPG

Ein bislang unbekannter Täter ist am späten Sonntagabend in das Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching eingebrochen. Eine Großfahndung der Polizei, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. brachte keinen Erfolg

Gilching – Es war wie in einem TV-Krimi: Am Sonntag gegen 23.30 Uhr wurde der Hausmeister des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching aufgeschreckt, weil der Alarm an der Schule losgegangen war. Als er kurz darauf am Haupteingang des Gebäudes an der Talhofstraße stand, sah er, dass im Erdgeschoss sowie im Flur des ersten Stockwerks Licht brannte. Die Beleuchtung geht dort nur durch das Auslösen eines Bewegungsmelders an. Nun wollte es der 60-Jährige wissen, was in der Schule los ist.

„Der unerschrockene Zeuge entschärfte die Alarmanlage und betrat im Anschluss das Schulgebäude“, berichtet Andreas Ruch, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Germering. Im Treppenhaus zum ersten Stock lagen mehrere Schrauben am Boden. Beim Blick nach oben wurde dem Hausmeister schnell klar: Jemand hatte ein Dachfenster des CPG gewaltsam geöffnet. Am Boden entdeckte der Hausmeister zudem eine nasse Fußspur. Unmittelbar danach hört er Schritte im Schulgebäude.

Nun machte der Hausmeister das einzig Richtige: Er verließ sofort das Gebäude und verständigte die Polizei. Schließlich musste er davon ausgehen, dass sich der Einbrecher zu dem Zeitpunkt noch in der Schule befand.

Es dauerte nur wenige Minuten, bis die erste Polizeistreife an der Talhofstraße eintraf. „Die Einsatzörtlichkeit wurde umgehend durch ein Großaufgebot von verständigten Streifen in allen Himmelsrichtungen umstellt“, berichtet Ruch. Zur Unterstützung forderten die Beamten zudem einen Polizeihubschrauber an, der das Dach des Schulkomplexes ausleuchtete. Anschließend durchsuchten ein ebenfalls angeforderter Hundeführer der Polizei, Streifenbeamte aus Germering und der Hausmeister das Gymnasium.

„Die Absuche verlief zwar negativ, aber sie erbrachte immerhin die Gewissheit, dass der Einbrecher keinerlei Türen im Gebäude aufgebrochen und in der Folge auch keine Gegenstände gestohlen hatte“, zieht Ruch Bilanz. Auch die Suche im Umkreis um die Schule brachte keinen Erfolg. Der Unbekannte war verschwunden. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Germering unter z (089) 8 94 15 70 in Verbindung zu setzen.

Der Einbruch vom vierten Advent weist eine verblüffende Ähnlichkeit zu einer Tat von vor sieben Jahren auf. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2012 war das CPG schon einmal Ziel eines Einbrechers. Damals hatte sich der Täter durch das Fenster an der Feuertreppe Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Auch damals wurde durch einen Bewegungsmelder Alarm ausgelöst. Auch damals konnte der Unbekannte entkommen – seinerzeit durch dasselbe Fenster, durch das er eingestiegen war. Und auch damals wurde in der Schule nichts beschädigt und auch nichts gestohlen. Der Hausmeister konnte sich noch genau an den Fall erinnern – er war bereits damals am CPG beschäftigt.