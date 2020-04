Mokkas lange Odyssee durch den Großstadtdschungel

Katze Mokka ist wieder da. Anderthalb Jahren nach dem Verschwinden hat Besitzerin Claudia Demler ihr Tier endlich wieder zurück in Gilching.

Gilching – Mokka ist eine Glückskatze. Mokka hat ihren eigenen Kopf. Und Mokka war eine Zeitlang vermutlich Gilchings bekannteste Katze. Denn der kleine Freigeist verschwand vor anderthalb Jahren spurlos, und Besitzerin Claudia Demler setzte alles daran, die Katze wiederzufinden. Jetzt ist Mokka wieder da, schläft seelenruhig im Wohnzimmer und spielt allabendlich mit ihrer Besitzerin – ganz so, als ob sie nie weggewesen wäre.

„Die ersten paar Tage hat es sich wie ein Traum angefühlt“, sagt Claudia Demler überglücklich. Ein Traum, aus dem die 30-Jährige seither nicht erwacht ist. „Das Gefühl, dass Mokka irgendwo da draußen ist, ist nie weggegangen.“ Weder von den Spielsachen noch vom Impfpass konnte sich die Tierfreundin je trennen.

Alles begann an einem stürmischen Herbstabend 2018. „Da kam Mokka von ihrer üblichen Tour nicht zurück“, erzählt Claudia Demler. Die Vermutung lag nahe, dass sie sich erschreckt hat und in eine Garage, einen Schuppen oder ein leer stehendes Gebäude geflüchtet ist. Schließlich gilt Mokka als besonders scheue Katze, das Tier war in seinen ersten drei Lebensmonaten wegen einer Infektionserkrankung bei einer Pflegefamilie im Keller, kannte Kontakt zu Menschen fast nur über Besuche des Tierarztes. „Das hat sie sehr stark geprägt. Manche aus dem Wurf haben das besser weggesteckt, andere weniger“, sagt Demler. Und Mokka gehört seither, wie ihre Schwester Molly, die ebenfalls bei Demler lebt, zu den scheuen Exemplaren.

Daher wurde Claudia Demler vor knapp vier Jahren von dem Puchheimer Verein Pfotenhelfer angefragt, ob sie die beiden Problemkatzen zur Pflege bei sich aufnehmen könne. Zunächst hatte sich die Kreissparkassenangestellte noch nicht bereit für ein neues Tier gefühlt, nachdem sie erst kurz zuvor ihren Kater an Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren hatte. Doch ihre Tierliebe siegte. Die Katzen durften kommen.

Ihre Menschen gegenüber scheue Art legten Mokka und Molly aber nicht ab. „Wenn man es nicht wusste, hat man nicht gemerkt, dass in dieser Wohnung Katzen sind“, erzählt Claudia Demler. Aber eines Abends war Mokka weg. Also setzte Demler Himmel und Hölle in Bewegung, um sie wieder zu finden. Sie verteilte über 1000 Flyer in der Nachbarschaft, hängte Plakate auf, schaltete eine Annonce. Erfolglos. Sogar Suchhunde kamen zum Einsatz. Die liefen, wenn sie Mokkas Witterung aufgenommen hatten, jedoch stets wieder zurück zum Haus. Was für Demler fast nur einen Schluss zuließ: Mokka musste in ein Auto eingestiegen sein. Wahrscheinlich in ein offenes Paketauto, als der Zusteller gerade die Päckchen auslieferte. Denn dass Mokka plötzlich zutraulich auf dem Beifahrersitz eines Fremden Platz nimmt – unwahrscheinlich. „Im Endeffekt wird man es nie erfahren“, sagt Demler.

Ihre spontane Reise als blinder Passagier führte Mokka nach München. Genauer gesagt: an den Heimeranplatz und in den Westpark. „Die Umgebung hat sie sich wohl als ihr neues Revier auserkoren“, vermutet Claudia Demler. Wie sich die Katze die ersten Monate im Großstadtdschungel durchgeschlagen hat, weiß niemand. Seit Oktober jedenfalls fraß sie am Igelfutter im Garten eines 45-jährigen Münchners mit, der von da an ein Auge auf sie warf. Da ihm ihre Herkunft keine Ruhe ließ, durchforstete er immer wieder das Tasso-Tiersuchregister. Und entdeckte Ende März Mokkas Suchanzeige.

Erst wollte es Claudia Demler gar nicht so recht glauben, verglich alte Fotos von Mokka mit denen, die ihr zugeschickt wurden. Dann war sie sich sicher: Sie ist es. Also überredete sie ihre Chefin, dass sie sich den Nachmittag freinehmen kann, um Mokka zu ihrer gewohnten Zeit im Westpark abzupassen, fuhr mit der Transportbox dorthin und fing Mokka mithilfe jenes Tierfreunds wieder ein, der all die Zeit auf sie geschaut hatte. Um letzte Sicherheit zu erhalten, machten Demler und Mokka auf dem Heimweg einen Abstecher zum Tierarzt. Der ausgelesene Chip bestätigte, was die 30-Jährige ohnehin schon wusste: „Sie ist es, definitiv.“

Claudia Demler kann nach wie vor ihr Glück kaum fassen. Sie freut sich, „in solchen verrückten Zeiten auch mal was Schönes zu erleben“. Dass sie ihren 30. Geburtstag am Ostersonntag wegen der Ausgangsbeschränkungen ohne Gäste feiern musste, macht ihr nichts aus. Claudia Demler: „Mein größtes Geburtstagsgeschenk habe ich ja schon bekommen.“ kb