Klaus Drexler übernimmt die Gemeindewerke

Die Stelle ist besetzt. Klaus Drexler ist seit Anfang des Monats Geschäftsführer der neuen Gemeindewerke Gilching.

Gilching – Ein Unbekannter ist der gelernte Bankkaufmann und studierte Wirtschaftsingenieur im Landkreis nicht. Über viele Jahre engagierte sich Klaus Drexler in Kooperation mit Gerd Mulert als ehrenamtlicher Vorstand bei der Energiegenossenschaft Fünfseenland. „Ich bin in erster Linie für die Finanzen zuständig. Das werde ich auch weiter sein“, betont der 51-Jährige, der in Herrsching wohnt. Beruflich ist er jedoch vom Unternehmensberater für Großkonzerne zum Chef der Gemeindewerke gewechselt. Wichtige Sparten seien künftig unter anderem die Nah- und Fernwärme, die Trinkwasserversorgung, der Breitbandausbau sowie die Stromkonzession.

„Derzeit hat die Nahwärme Priorität“, erklärt Drexler. „Es brennt. Um die Termine einzuhalten, ist Eile geboten.“ Der gebürtige Niederbayer spricht vom neuen Gewerbegebiet im Ortsteil Argelsried, in dem bereits gebaut wird. Da sich die Unternehmen vertraglich verpflichtet haben, sich an die gemeindliche Nahwärme anzuschließen, gelte es, schnellstmöglich Verträge auszuarbeiten und die technischen Vorbereitungen zu treffen. „Generell müssen wir gut überlegen, was wirklich Sinn macht, wie wir uns aufstellen und was vorrangig zu erledigen ist“, sagt Drexler. „Ziel ist aber auch, alle Themen transparent so aufzubereiten, dass sich sowohl der Gemeinderat als auch die Bürger mitgenommen fühlen.“

Bisher hatte Albert Pfannes die genannten Bereiche neben seiner Funktion als technischer Leiter des Gilchinger Wasserwerks betreut. „Für mich ist es eine totale Entlastung. Ich finde es pfundig, dass wir jetzt einen Fachmann und Strategen an der Spitze haben, der auch Verantwortung übernimmt.“ Pfannes fungiert künftig als technischer Leiter der Gemeindewerke, will sich vorrangig aber „um mein Wasser kümmern“. Wie berichtet, ist der Wasserverlust in der Gemeinde Gilching in den vergangenen Monaten leicht angestiegen. „Wir hatten keine Kapazitäten frei, um nachzuschauen, wo ein Rohr undicht geworden ist. Das wird sich ab sofort ändern.“

Uli Singer