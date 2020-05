Kürzere Wege für Bus und Beschäftigte

Ab heute steht die ersehnte Querverbindung zwischen dem Gilchinger Gewerbegebiet Süd und den Gewerbeflächen am Sonderflughafen (Friedrichshafener Straße, so genannter Webasto-Kreisel) des Air Tech Campus Oberpfaffenhofen (ATC). Dadurch verkürzen sich Wege für tausende Beschäftigte – und den Expressbus X910.

Seit vielen Jahren gibt es den Ruf nach einer Querverbindung. Eine Verbindungsstraße ist seit Jahren Teil des Bebauungsplanes. Diese Straße sollte am Kreisel am Ende der Friedrichshafener Straße beginnen und einige hundert Meter parallel zur Autobahn verlaufen, über die Melchior-Fanger-Straße geführt werden und erst dann nach Süden ins Gewerbegebiet Süd abbiegen. Ein teures Vorhaben, denn die Überführung über die Melchior-Fanger-Straße hätte wegen landwirtschaftlicher Fahrzeuge groß ausfallen müssen. „Das wäre sehr, sehr teuer geworden“, sagt Gilchings Bürgermeister Manfred Walter. Kostenschätzungen lagen im Bereich von mindestens drei Millionen Euro.

Für die Flughafeneigentümer Beos und TRIWO AG kam die ursprüngliche Trasse nicht in Frage – weil es Sache der Gemeinde gewesen wäre, vor allem aber, weil deren Umsetzung viel zu lange gedauert hätte. Laut Prof. Christian Juckenack von der TRIWO war ein Hauptziel, den Verkehr im Campus Oberpfaffenhofen und für Weßling zu entspannen und eine Verbindung außerhalb des Flughafens zwischen Gewerbeflächen des Campus zu schaffen. Inklusive DLR sind dort derzeit rund 7500 Menschen beschäftigt, dazu kommen jene in den Gilchinger Gewerbegebieten. Um auf dem Flughafengelände Flächen zu reaktivieren, sei eine gute Anbindung mitentscheidend.

Die Flughafeneigner ließen den Zaun an der Nordgrenze des Flughafens ein Stück versetzen und eine rund 600 Meter lange Straße entlang des Zaunes bauen – privat, über den Winter und quasi in Rekordzeit. Sie werden den Unterhalt der Straße übernehmen, auch wenn sie für jeden nutzbar ist. Mit der Baufirma sei man sehr zufrieden, sagte Juckenack. Diese Straße wird heute im Beisein von Landrat Stefan Frey und den Bürgermeistern der Flughafenanliegergemeinden freigegeben.

Die neue Straße bringt auch für den ÖPNV Vorteile. Die Expressbuslinie X910 von Weßling über Gauting nach Großhadern (U-Bahn) führt bisher übers Flughafengelände, zuletzt aber ab 18 Uhr bis zum nächsten Morgen nicht mehr – die Busse quälten sich über die Autobahn. Wie das Landratsamt auf Anfrage erklärte, fährt der Bus ab Montag, 18. Mai, immer auf der neuen Straße. Die Haltestelle „Sonderflughafen Ost“, derzeit auf Gautinger Gebiet am Kreisverkehr östlich des Flughafens angesiedelt, wird rund 500 Meter nach Norden verlegt – dadurch spart der Bus Zeit, was bei einem Expressbus auch geboten ist. Neu bedient werde auch die bestehende Haltestelle „RUAG“ an der Friedrichshafener Straße. Die Abfahrtszeiten bleiben wie im aktuellen Fahrplan, auch an den S- und U-Bahn-Stationen. Die Eröffnung der Straße findet heute im kleinen Kreis statt.