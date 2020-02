Kultcafé-Eröffnung verzögert sich

Die Eröffnung des Kultcafés im Gilchinger Bahnhof verzögert sich. Derweil kritisiert der Pächter des ehemaligen „Gleis 8“ die Gemeinde.

Gilching – Die Renovierungsarbeiten ziehen sich hin: Ursprünglich sollte die neue Gastronomie im S-Bahnhof Gilching-Argelrsied Anfang Februar eröffnen. Marcin Dybowski, Betreiber des zukünftigen „Kultcafé Spectacel“, rechnet nun aber mit der Eröffnung erst im Frühjahr, wie er auf Anfrage sagt. Unterdessen erhebt Jörg Frey, Pächter des ehemaligen „Gleis 8“, harsche Vorwürfe gegen die Gemeinde. Auslöser ist ein Zitat aus der Bürgerumfrage „Zukunft Gilching“, die die Gilchinger SPD ins Netz gestellt hat.

Nur ein Jahr lang betrieb Frey das „Gleis 8“. Im Frühsommer 2019 meldete er Insolvenz an, Ende August erhielt er von der Gemeinde einen Aufhebungsvertrag (wir berichteten). Frey und die Gemeinde einigten sich über die Details stillschweigend. Mit der Ruhe ist jetzt aber Schluss, denn eine Bemerkung über das „Gleis 8“ im Zusammenhang mit der SPD-Umfrage ärgert Frey sehr.

Dort heißt es in der Kategorie Gastronomie: „Das Gleis 8 wurde massiv von der Gemeinde vor und während des Betriebs unterstützt. Für den Erfolg ist im Anschluss nicht die Gemeinde, sondern der Betreiber verantwortlich. Wir sind sehr optimistisch, dass der neue Pächter Ausdauer hat und uns eine qualitativ hochwertige Gastronomie zur Verfügung stellt.“

Frey will das so nicht stehen lassen. „Es ist an der Zeit, die Wahrheit zu sagen“, sagte er gestern dem Starnberger Merkur. Die Gemeinde habe ihm von Beginn an das Leben schwer gemacht, von Unterstützung könne keine Rede sein. „Bis Juli hatte ich keine Parkplätze“, sagt Frey. Blumen habe er nicht raushängen dürfen, auch ein Schild habe die Gemeinde an dem denkmalgeschützten Gebäude nicht gewollt. „Mit der Bahn hatte ich mich über einen Biergarten geeinigt. Auch das wollte die Gemeinde nicht.“ An der Tresenplanung sei er entgegen aller Absprachen nicht beteiligt gewesen.

Insgesamt habe er eine sechsstellige Summe investiert. „Das war mein Lebenswerk.“ Er habe dann Insolvenz angemeldet, um sich selbst zu schützen. „Die Insolvenzverwalterin hat mir geraten weiterzumachen. Die Zahlen waren gut.“ Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er bis Ende des Jahres die Wirtschaft noch betrieben. „Das hätte mit den Weihnachtsfeiern auch geklappt.“ Die Gemeinde habe aber Ende August die Trennung gewollt. Daraufhin habe er auch die Gehälter nicht mehr zahlen können, weshalb ihn seine Mitarbeiter mittlerweile verklagt hätten.

Nur zweimal sei der Bürgermeister zum Essen da gewesen, einmal davon im Rahmen der Weihnachtsfeier. „Auch Cateringaufträge haben immer andere erhalten.“ Er wisse, dass ein Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Qualität seiner Speisekarte kritisiert und ihn an den Pranger gestellt habe. „Aber sie selbst sind gar nicht da gewesen.“ Was den neuen Pächter angehe, habe er jetzt den Eindruck, „dass der alles darf in dem Gebäude. Biergarten, Schilder draußen, alles“.

Bürgermeister Manfred Walter bedauerte gestern, dass Frey so großen Groll gegen die Gemeinde hegt. „Es ist alles ausgesprochen zwischen uns“, sagte er. Zu weiteren Details wolle er sich nicht äußern, „weil das sonst kein Ende nimmt“. Die Vorwürfe jedoch seien allesamt falsch und haltlos. In die Veröffentlichung der SPD-Umfrage sei er nicht involviert, das sei eine Angelegenheit der Gilchinger SPD. Er wünsche Frey, „dass er zur Ruhe kommt“.

Der zukünftige Wirt Marcin Dybowski, auch Betreiber des Inninger Spectacels, hofft indessen darauf, dass die Renovierungsarbeiten im Bahnhof zügig vonstattengehen. „Vielleicht kann ich ab Mitte März rein. Dann könnte ich im April eröffnen.“