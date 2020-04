Landwirt entdeckt Glut am Waldrand

Ein aufmerksamer Landwirt hat am Mittwochabend möglicherweise einen Waldbrand verhindert. Der Mann entdeckte beim Aussäen am Feldrand bei Gilching ein Glutnest und rief die Feuerwehr.

Gilching – „Da haben wir richtig großes Glück gehabt“, sagt Michael Klinglmair, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gilching. Am Mittwochabend war die Feuerwehr gegen 22.20 Uhr von einem Landwirt alarmiert worden. Der Mann hatte beim abendlichen Maisansäen in der Nähe von Gilching am Waldrand Glut entdeckt. „Er dachte, da hat einer sein Lagerfeuer nicht richtig ausgemacht“, erzählt Klinglmair. Da der Landwirt einst selbst bei der Feuerwehr war, verständigte er seine Kameraden direkt. „Wir sind dann in einer kleinen Besetzung hingefahren. Und haben dann gedacht: Hoppla.“

Denn es handelte sich nicht nur um ein nicht abgelöschtes Feuerchen. Sondern die Glut hatte sich bereits auf einer Fläche von rund 30 Quadratmetern ausgebreitet. Flugs wurden Kräfte nachgeordert. „Wir waren dann zu neunt vor Ort“, berichtet Klinglmair. Gemeinsam löschten die Rettungskräfte den brennenden Waldboden ab und kontrollierten das Areal mit einer Wärmebildkamera. „Wäre dieses Feuer nicht noch am Abend entdeckt worden, so hätte es sich sicherlich zu einem ordentlichen Waldbrand ausgebreitet“, sagt Klinglmair. Der aktuelle Waldbrandgefahrenindex liege bei 3-4 von 5. „Ein herzliches Dankeschön an den aufmerksamen Landwirt.“