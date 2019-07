S-Bahn-Panne: Zug lässt Halt aus, Fahrgäste bleiben stehen - wegen eines kleinen Fehlers

Ein Zug der Linie S 8 ist am Montagnachmittag über den Haltepunkt Neugilching hinaus gefahren. Grund: Der Lokführer hatte sich verbremst. Die Bahn entschuldigt sich für den Vorfall.

Gilching – Die S-Bahn steht nicht am Bahnsteig, sondern ein paar Meter und damit zum Teil auf freier Strecke. Viele Fahrgäste wunderten sich, als genau das am Montag gegen 17 Uhr am S-Bahn-Halt in Neugilching passierte. Die meisten Passagiere waren auf dem Heimweg und wollten mit der S 8 weiter in Richtung Herrsching fahren. Sie waren zum Teil verärgert, weil sie wegen des Vorfalls zu spät nach Hause kamen oder ihre Anschlussbusse verpassten.

Doch wie war es zu der Panne gekommen? Wenn die Deutsche Bahn neues Personal benötigt, muss sie es natürlich auch entsprechend schulen und ausbilden – zum Beispiel neue Lokführer. Und so war am Montag ein Lokführer-Azubi in Begleitung eines erfahrenen Kollegen mit dem Zug der S 8 unterwegs. Er leitete den Bremsvorgang zu spät ein – mit der Folge, dass der Zug in Neugilching zu spät zum Stehen kam. Die Besatzung erhielt daraufhin die Anweisung zur Weiterfahrt, da der Zug schon mit mehr als der halben Wagenlänge am Bahnsteig vorbeigerauscht war.

Auf Nachfrage des Starnberger Merkur heißt es von der Bahn, man entschuldige sich für die „Unannehmlichkeiten“. Die Lokführer würden keinen „Hinweis zum Halten“ bekommen. Allerdings würden sie deshalb sowohl in Zugtechnik und Signalkunde als auch in Streckenkunde geschult werden. Ihre Stellungnahme beendete die Sprecherin der Bahn mit der durchaus korrekten Feststellung: „Wo Menschen am Werk sind, passieren auch Fehler.“ cbs