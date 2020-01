Große Suchaktion: Mädchen (8) kommt nach der Schule nicht nach Hause - erlösende Nachricht am Abend

In Gilching wurde am Dienstag ein Mädchen vermisst. Die Polizei suchte nach dem Kind, auch bei Facebook gab es einen Zeugenaufruf. Am Abend kam die erlösende Nachricht.

Ein achtjähriges Mädchen aus Gilching war am Dienstag nach der Schule nicht nach Hause gekommen.

Mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber suchte die Polizei nach dem Kind.

Gegen Abend kam die erlösende Nachricht.

Update, 7. Januar 2020, 19.35 Uhr: Es gibt eine Bestätigung der Polizei Germering, dass es das gesuchte Mädchen ist. Der Bericht im Wortlaut: „Am 07.01.2020 gegen 15 Uhr erhielt die PI Germering die Mitteilung, dass eine achtjährige Grundschülerin nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Die zunächst eingeleitete Suche im Bereich Gilching blieb ohne Erfolg. Das Mädchen fiel gegen 19 Uhr in München dem Sicherheitsdienst eines Einkaufszentrums auf, der die Münchner Polizei verständigte und es wohlbehalten an die Polizei übergab. An der Suche nach dem Mädchen in Gilching waren mehrere Streifen der PI Germering und der umliegenden Dienststellen, zwei Mantrailer-Hunde der Polizei und ein Polizeihubschrauber beteiligt. In die Fahndung waren zudem das Polizeipräsidium München und die Bundespolizei eingebunden. Die Gründe für das Weglaufen des Mädchens sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.“

Erste Hinweise bei Facebook: Mädchen (8) aus Gilching offenbar gefunden

Update, 7. Januar 2020, 19.10 Uhr: Das Mädchen ist offenbar gefunden. Das meldeten Gilchinger, die sich um den Zeugenaufruf kümmerten, bei Facebook. Die Polizei prüft gerade, ob es die junge Gilchingerin ist - Sicherheit gibt es also noch nicht.

Vermisstes Mädchen (8) in Gilching - Kind von Grundschule nicht nach Hause gekommen

Update, 7. Januar 2020, 18.45 Uhr: Inzwischen ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz und kreist über Gilching. Übers Internet haben sich Suchgruppen gebildet, die nach der Achtjährigen suchen und sich absprechen, wer wo sucht. Das Mädchen hatte laut Polizei gegen 12.15 Uhr die James-Krüss-Grundschule verlassen, war aber nicht offenbar nach Hause gegangen.

Achtjähriges Mädchen in Gilching vermisst - Polizei sucht intensiv mit mehreren Streifen

Gilching - Seit Dienstagmittag (7. Januar) wird in Gilching ein Kind vermisst. Bei Facebook heißt es in einem Zeugenaufruf, Marlen sei zuletzt gegen 12.20 Uhr im Bereich Römerstraße gesehen worden. Das Kind trug eine rote Jacke, eine rote Mütze und eine Jeans mit weißen Sternen. Die Polizei sucht intensiv mit mehreren Streifen nach dem Kind, hieß es bei der Inspektion in Germering auf Anfrage.

Wer das Mädchen gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei unter (089) 8 94 15 70 zu melden.

