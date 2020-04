Motorsport-Versuch endet mit Totalschaden

Ein 25 Jahre alter Münchner hat am Samstag an einem Kreisel bei Gilching seinen BMW geschrottet. Ein anderer Verkehrsteilnehmer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Gilching – Das war eine absolute Schnapsidee: Ein 25 Jahre alter Mann aus München hat am späten Samstagnachmittag bei Gilching seinen 5er BMW geschrottet und eine Beschilderung aus der Verankerung gerissen. Zudem hat er nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Hals, wie die Germeringer Polizei berichtet.

Demnach umrundete der 25-Jährige gegen 17 Uhr Zeugenaussagen zufolge mehrfach den Kreisel an der Autobahnauffahrt zur A 96 – und das offenbar „im Drift“, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Gilching war jedoch Schluss mit den motorsportlichen Aktivitäten. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Wagen geriet ins Schleudern und im Anschluss auf die Gegenfahrbahn. „Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden“, berichtet die Polizei.

Bilanz der Unfallfahrt: Am Kreisverkehr wurde die Beschilderung in Richtung Gilching aus der Verankerung gerissen, am BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Feuerwehr Geisenbrunn musste zum Binden der entstandenen Ölspur hinzugezogen werden. mm